売れに売れているスマートウォッチの最新モデル！ シャオミ「Smart Band 10」実機レビューの巻：スマホ総研定例会354

2025年08月18日 07時00分更新

文● ASCII

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回は久々のウェアラブル！　スマートバンドの中では、日本を含めて、世界的に人気のシャオミ「Smart Band 10」を紹介。6000円台と引き続きお手頃な価格をキープしながら、機能充実で画面サイズも拡大、さらに最長21日間のバッテリー駆動時間も売り！　詳しく紹介します。

▽放送情報
放送日：　2025年8月18日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　売れに売れているスマートウォッチの最新モデル！ シャオミ「Smart Band 10」実機レビューの巻：スマホ総研定例会354

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

