毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回は久々のウェアラブル！ スマートバンドの中では、日本を含めて、世界的に人気のシャオミ「Smart Band 10」を紹介。6000円台と引き続きお手頃な価格をキープしながら、機能充実で画面サイズも拡大、さらに最長21日間のバッテリー駆動時間も売り！ 詳しく紹介します。

▽放送情報

放送日： 2025年8月18日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 売れに売れているスマートウォッチの最新モデル！ シャオミ「Smart Band 10」実機レビューの巻：スマホ総研定例会354

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）