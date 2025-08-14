石川温のPCスマホニュース解説 第248回
ドコモ“一人負け” 通信改善待ったなし
2025年08月14日 07時00分更新
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天の決算が出そろった。KDDIとソフトバンクが2020年の「官製値下げショック」からすでに立ち直る中、NTTドコモの「一人負け」が改めて鮮明になった。
NTTドコモのモバイル通信における営業収益は昨年同期に比べて200億円の減収だ。
昨年度上期の顧客減の影響を受けて、モバイル通信サービスの収入減が響いている。
ただ、決算の数字は厳しいものの、足元では改善の兆しが見えつつある。
ショッピングセンターなどで顧客獲得
現在、NTTドコモが注力しているが顧客基盤の強化だ。
家電量販店やショッピングセンターなど、人の多いところでの顧客獲得に注力している。
顧客獲得を強化していることもあり、販促費がかさんでいるのだ。
かつてNTTドコモは「ドコモショップを減らし、オンラインを強化する」と言っていたが、見事に失敗に終わった。オンラインシフトで顧客が流出するなか、一転してリアルの現場に本腰を入れたのだ。
その効果か、MNPにおいては3四半期連続でプラスとなった。他社から顧客を持続的に奪えているという結果だろう。また、解約率も他社に比べて低い状態が続いている。
ショッピングセンターなどに出店することで、普段キャリアショップに立ち寄らない人を取り込めているというわけだ。
この連載の記事
-
第247回
トピックスiPhone利用者に“新たなリスク” 誰のためのスマホ新法か
-
第246回
トピックスサムスン、AIスマホに強み グーグル、クアルコムとの関係が鍵に
-
第245回
トピックス不安定だったauのスマホ直接衛星通信、ウソのように快適に
-
第244回
トピックスソフトバンク「Galaxy」効果で契約増 他社から顧客奪う
-
第243回
トピックスau、通信速い「優先レーン」ドコモが苦しむネットワーク品質で攻める
-
第242回
AIドコモ社長「ひつじのしつじくん、早すぎた」
-
第241回
iPhone「オンラインカジノアプリ」が大流行しかねない アップルが修正求める「スマホ新法」
-
第240回
トピックスアップル「Vision Pro」すごい進化に思わず声が出た
-
第239回
トピックスマイナカード、iPhoneに搭載 “アップル経済圏”広げる可能性
-
第238回
トピックスドコモ社長「dアカウント」改善に意欲 住信SBIネット銀の使いやすさに学ぶ姿勢示す
- この連載の一覧へ