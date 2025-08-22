筆者提供

ここ最近、特によくわからない電話番号からの着信が増えている。

auの電話番号に「NTTドコモだが、2時間後に通話ができなくなる」とか、総務省を名乗ってきたりなど、とにかく厄介な迷惑電話がとても多い。

選挙日が近くなると「どこの政党を支持しているのか」や、筆者が電気自動車に乗っているせいか「ソーラーパネルはどうか」なんて売り込みが、自動音声でかかってくることが本当に増えた。

明らかに海外の電話番号であれば無視するのだが、固定電話や時に090や080といった携帯電話番号からかかってくることもある。仕事柄、知らない携帯電話番号からコメント依頼が来ることが多く、そうした電話番号は無視できない。慌てて出てみると、迷惑電話だったことが多く、本当に辟易しているのだった。

そんな状況の救世主となりそうなのが、今年9月に正式配布されるであろう、iPhone向けOSの「iOS 26」だ。