Windowsに“緊急”の脆弱性　すぐ更新を【2025年8月の月例アップデート】

マイクロソフトは8月12日（現地時間）、Windowsの月例セキュリティー更新プログラム（2025年8月分）を公開した。「緊急」レベルの脆弱性も含まれており、特段の理由がなければ早期のアップデートが推奨される。

深刻度の高い主な脆弱性は以下のとおり。

■深刻度：緊急 リモートでコードの実行が可能 ・Windows 11（24H2／23H2）

・Windows 10（22H2）

・Windows Server 2025（Server Core installationを含む）

・Windows Server 2022／23H2（Server Core installationを含む）

・Windows Server 2019／2016 （Server Core installationを含む） ・Microsoft Office

・Microsoft SharePoint 特権の昇格 ・Microsoft Azure ■深刻度：重要 リモートでのコードの実行が可能 ・Microsoft Teams

・Microsoft Visual Studio 情報漏えい ・Microsoft Exchange Server

・Microsoft Dynamics 365 特権の昇格 ・Microsoft SQL Server

Windows OSに関しては、Windows Updateなどを通じて更新プログラ厶の適用が可能だ。