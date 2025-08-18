Windowsに“緊急”の脆弱性　すぐ更新を【2025年8月の月例アップデート】

マイクロソフトは8月12日（現地時間）、Windowsの月例セキュリティー更新プログラム（2025年8月分）を公開した。「緊急」レベルの脆弱性も含まれており、特段の理由がなければ早期のアップデートが推奨される。
深刻度の高い主な脆弱性は以下のとおり。
■深刻度：緊急
リモートでコードの実行が可能
・Windows 11（24H2／23H2）
・Windows 10（22H2）
・Windows Server 2025（Server Core installationを含む）
・Windows Server 2022／23H2（Server Core installationを含む）
・Windows Server 2019／2016 （Server Core installationを含む）
・Microsoft Office
・Microsoft SharePoint
特権の昇格
・Microsoft Azure
■深刻度：重要
リモートでのコードの実行が可能
・Microsoft Teams
・Microsoft Visual Studio
情報漏えい
・Microsoft Exchange Server
・Microsoft Dynamics 365
特権の昇格
・Microsoft SQL Server
Windows OSに関しては、Windows Updateなどを通じて更新プログラ厶の適用が可能だ。
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
トピックスZoomに“重大”な脆弱性 すぐ更新を
-
トピックスドコモ“一人負け” 通信改善待ったなし
-