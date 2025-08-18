このページの本文へ

Windowsに“緊急”の脆弱性　すぐ更新を【2025年8月の月例アップデート】

2025年08月18日 12時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Windows Updateの画面

　マイクロソフトは8月12日（現地時間）、Windowsの月例セキュリティー更新プログラム（2025年8月分）を公開した。「緊急」レベルの脆弱性も含まれており、特段の理由がなければ早期のアップデートが推奨される。

　深刻度の高い主な脆弱性は以下のとおり。

■深刻度：緊急

リモートでコードの実行が可能

・Windows 11（24H2／23H2）
・Windows 10（22H2）
・Windows Server 2025（Server Core installationを含む）
・Windows Server 2022／23H2（Server Core installationを含む）
・Windows Server 2019／2016 （Server Core installationを含む）

・Microsoft Office
・Microsoft SharePoint

特権の昇格

・Microsoft Azure

■深刻度：重要

リモートでのコードの実行が可能

・Microsoft Teams
・Microsoft Visual Studio

情報漏えい

・Microsoft Exchange Server
・Microsoft Dynamics 365

特権の昇格

・Microsoft SQL Server

　Windows OSに関しては、Windows Updateなどを通じて更新プログラ厶の適用が可能だ。

■関連サイト

