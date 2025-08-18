Zoomに“重大”な脆弱性　すぐ更新を

Zoom Communicationsは8月12日、「Zoom Workplace for Windows」など、同社が提供する一部のWindows版アプリとサービスに関する脆弱性情報を公表した。

脆弱性は「CVE-2025-49457（深刻度：重大）」と「CVE-2025-49456（深刻度：中）」の2件で、それぞれ以下のような問題が生じる可能性があるという。

・認証されていないユーザーがネットワークアクセスを介して権限の昇格を実行可能（CVE-2025-49457）

・認証されていないユーザーがローカルアクセスを介してアプリケーションの整合性に影響を与えることが可能（CVE-2025-49456）

影響を受けるアプリ等の名称とバージョンは次のとおり。

・Zoom Workplace for Windows：バージョン6.4.10以前

・Zoom Workplace VDI for Windows：バージョン6.3.12以前

・Zoom Rooms for Windows：バージョン6.4.5以前

・Zoom Rooms Controller for Windows：バージョン6.4.5以前

・Zoom Meeting SDK for Windows：バージョン6.4.10以前

同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。