このページの本文へ

Zoomに“重大”な脆弱性　すぐ更新を

2025年08月18日 11時25分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Zoomのロゴ

　Zoom Communicationsは8月12日、「Zoom Workplace for Windows」など、同社が提供する一部のWindows版アプリとサービスに関する脆弱性情報を公表した。

　脆弱性は「CVE-2025-49457（深刻度：重大）」と「CVE-2025-49456（深刻度：中）」の2件で、それぞれ以下のような問題が生じる可能性があるという。

・認証されていないユーザーがネットワークアクセスを介して権限の昇格を実行可能（CVE-2025-49457）
・認証されていないユーザーがローカルアクセスを介してアプリケーションの整合性に影響を与えることが可能（CVE-2025-49456）

　影響を受けるアプリ等の名称とバージョンは次のとおり。

・Zoom Workplace for Windows：バージョン6.4.10以前
・Zoom Workplace VDI for Windows：バージョン6.3.12以前
・Zoom Rooms for Windows：バージョン6.4.5以前
・Zoom Rooms Controller for Windows：バージョン6.4.5以前
・Zoom Meeting SDK for Windows：バージョン6.4.10以前

　同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン