ソニー「Xperia 1 VII」販売再開

ソニーは8月21日、不具合で休止していたスマートフォン「Xperia 1 VII」の販売を、2025年8月27日より順次再開すると公表した。

ソニーストアでの販売・出荷を一時停止しておりましたスマートフォン「Xperia 1 VII」について、

2025年8月27日より順次販売を再開いたしますことをお知らせいたします。

各モデルの販売再開日は以下のとおり。

●販売再開日（予定） ■オープンマーケット版 ・XQ-FS44-2 （12GB＋512GB）：2025年8月27日

・XQ-FS44-1 （12GB＋256GB）：2025年9月12日

・XQ-FS44-3 （16GB＋512GB）：2025年9月12日

Xperia 1 VIIは、2025年6月発売の製品。同社のフラグシップモデルとして登場したが、発売から約1ヵ月後の7月4日、一部端末で使用中に電源が落ちる、再起動がかかる、電源が入らないなどの不具合が見つかったとして販売を休止。当該端末の無償交換を実施している。