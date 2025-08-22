このページの本文へ

ソニー「Xperia 1 VII」販売再開

2025年08月22日 11時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　ソニーは8月21日、不具合で休止していたスマートフォン「Xperia 1 VII」の販売を、2025年8月27日より順次再開すると公表した。

　各モデルの販売再開日は以下のとおり。

●販売再開日（予定）

■オープンマーケット版

・XQ-FS44-2 （12GB＋512GB）：2025年8月27日
・XQ-FS44-1 （12GB＋256GB）：2025年9月12日
・XQ-FS44-3 （16GB＋512GB）：2025年9月12日

　Xperia 1 VIIは、2025年6月発売の製品。同社のフラグシップモデルとして登場したが、発売から約1ヵ月後の7月4日、一部端末で使用中に電源が落ちる、再起動がかかる、電源が入らないなどの不具合が見つかったとして販売を休止。当該端末の無償交換を実施している。

