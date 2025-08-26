あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第103回
モトローラ「moto g66j 5G」
3万5000円で全部入り 防水にFeliCa搭載モトローラの「moto g66j 5G」がなかなかスゴい
2025年08月26日 17時00分更新
スマートフォンを選ぶとき、多機能さと価格のバランスは悩みどころです。10万円を超えるような製品ならCPUやカメラが高性能で、機能面でも不満を感じることは確実でしょうが、予算を考えると手が届きにくいという人もいるでしょう。
モトローラの「moto g66j 5G」は、そんな悩みを解決する存在です。実売価格で約3万5000円というお手頃な価格ながら、防水防塵、FeliCa、シンプルで洗練されたデザインまで揃えたスマートフォンなんです。
必要な機能はしっかり押さえつつ、モトローラらしい無駄のないUIや操作感も魅力です。コストを抑えつつ快適に使えるスマホを探している人に適した選択肢と言えます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）約3.5万円という安さなのに必要な機能が揃っている
2）シンプル＆PANTONEカラーのデザインが魅力的
3）UIが素のAndroidに近い これもシンプルさが◎
購入時に注意したい2つのポイント
1）実際の性能は価格相応なのも確か
2）海外メーカー製スマホなので親切さはほどほど
