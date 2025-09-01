このページの本文へ

アップル「iPad Air」最大3万3000円引き　Amazonタイムセール

2025年09月01日 14時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページのスクリーンショット

Amazon.co.jpより

　Amazon.co.jpでは9月1日14時現在、アップル「iPad Air（M2／13型）」のタイムセールを開催中。参考価格から最大3万3100円引きのお買い得タイムとなっている。

　主なセール対象商品は以下のとおり。

●iPad Air（M2／13型）

■Wi-Fiモデル

・128GB：9万5700円（26%オフ）
・256GB：10万8800円（5%オフ）
・512GB：13万8800円（12%オフ）

　iPad Air（M2）は最新モデルではないが、十分現役といえる性能を誇る。価格と性能のバランスに優れたiPadを求めているなら、悪くない選択肢といえそうだ。

Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、128GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
 

