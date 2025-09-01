アップル「iPad Air」最大3万3000円引き　Amazonタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazon.co.jpでは9月1日14時現在、アップル「iPad Air（M2／13型）」のタイムセールを開催中。参考価格から最大3万3100円引きのお買い得タイムとなっている。
主なセール対象商品は以下のとおり。
●iPad Air（M2／13型）
■Wi-Fiモデル
・128GB：9万5700円（26%オフ）
・256GB：10万8800円（5%オフ）
・512GB：13万8800円（12%オフ）
iPad Air（M2）は最新モデルではないが、十分現役といえる性能を誇る。価格と性能のバランスに優れたiPadを求めているなら、悪くない選択肢といえそうだ。
