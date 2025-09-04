このページの本文へ

グーグル「Chrome」に深刻度”高”の脆弱性　アップデート推奨

2025年09月04日 12時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Google Chromeのロゴ

　グーグルは9月2日、デスクトップおよびAndroid版の「Chrome」で、脆弱性の修正を含むアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

　修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（高）

・CVE-2025-9864：V8の解放後使用

■深刻度（中）

・CVE-2025-9865：ツールバーの不適切な実装
・CVE-2025-9866：拡張機能の不適切な実装
・CVE-2025-9867：ダウンロードにおける不適切な実装

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：140.0.7339.80/81
・macOS：140.0.7339.80/81
・Linux：140.0.7339.80

■モバイル版

・Android：140.0.7339.35

　デスクトップ版のアップデートは今後、数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン