グーグル「Chrome」に深刻度”高”の脆弱性　アップデート推奨

グーグルは9月2日、デスクトップおよびAndroid版の「Chrome」で、脆弱性の修正を含むアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（高） ・CVE-2025-9864：V8の解放後使用 ■深刻度（中） ・CVE-2025-9865：ツールバーの不適切な実装

・CVE-2025-9866：拡張機能の不適切な実装

・CVE-2025-9867：ダウンロードにおける不適切な実装

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：140.0.7339.80/81

・macOS：140.0.7339.80/81

・Linux：140.0.7339.80 ■モバイル版 ・Android：140.0.7339.35

デスクトップ版のアップデートは今後、数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。