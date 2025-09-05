Android“重大”な脆弱性に対応　2025年9月の月例アップデート

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は9月2日、Android OSに存在する複数の脆弱性に関する情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースもあり、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。

主な脆弱性の内容は以下のとおり。

●深刻度：重大 ■システム 概要：追加の実行権限なしで、リモートでコードが実行されるおそれ ・CVE-2025-48539 ■Qualcommクローズドソースコンポーネント ・CVE-2025-21450

・CVE-2025-21483

・CVE-2025-27034 ●深刻度：高 ■カーネル 概要：追加の実行権限なしで、ローカルで権限を昇格されるおそれ ・CVE-2025-21755

・CVE-2025-38352

・CVE-2025-021701 ■Android ランタイム 概要：追加の実行権限なしで、ローカルで権限を昇格されるおそれ ・CVE-2025-48543 ■フレームワーク 概要：追加の実行権限がなくても、ローカルで権限を昇格されるおそれ ・CVE-2025-0089

・CVE-2025-32324

・CVE-2025-32325

・CVE-2025-32331

・CVE-2025-32349

・CVE-2025-32350

・CVE-2025-48522

・CVE-2025-48528

・CVE-2025-48540

・CVE-2025-48546

・CVE-2025-48548

・CVE-2025-48549

・CVE-2025-48552

・CVE-2025-48553

・CVE-2025-48556

・CVE-2025-48558

・CVE-2025-48563

・CVE-2025-0076

・CVE-2025-32330

・CVE-2025-48529

・CVE-2025-48537

・CVE-2025-48545

・CVE-2025-48561

・CVE-2025-48562

・CVE-2025-48538

・CVE-2025-48542

・CVE-2025-48550

・CVE-2025-48554

・CVE-2025-48559 ■システム 概要：追加の実行権限なしで、リモートでコードが実行されるおそれ ・CVE-2021-39810

・CVE-2023-24023

・CVE-2024-49714

・CVE-2025-26454

・CVE-2025-26464

・CVE-2025-32321

・CVE-2025-32323

・CVE-2025-32326

・CVE-2025-32327

・CVE-2025-32333

・CVE-2025-32345

・CVE-2025-32346

・CVE-2025-32347

・CVE-2025-48523

・CVE-2025-48526

・CVE-2025-48531

・CVE-2025-48532

・CVE-2025-48535

・CVE-2025-48541

・CVE-2025-48544

・CVE-2025-48547

・CVE-2025-48581

・CVE-2025-48527

・CVE-2025-48551

・CVE-2025-48560

・CVE-2025-48524

・CVE-2025-48534 ■Widevine DRM ・CVE-2025-32332 ■Armコンポーネント ・CVE-2024-7881

・CVE-2025-1246

・CVE-2025-3212 ■Imagination Technologies ・CVE-2024-47898

・CVE-2024-47899

・CVE-2025-0467

・CVE-2025-1706

・CVE-2025-8109

・CVE-2025-25179

・CVE-2025-25180

・CVE-2025-46707

・CVE-2025-46708

・CVE-2025-46710 ■MediaTekコンポーネント ・CVE-2025-20696

・CVE-2025-20704

・CVE-2025-20708

・CVE-2025-20703 ■Qualcommコンポーネント ・CVE-2025-27042

・CVE-2025-27043

・CVE-2025-27056

・CVE-2025-27057

・CVE-2025-27061 ■Qualcommクローズドソースコンポーネント ・CVE-2025-21427

・CVE-2025-21432

・CVE-2025-21433

・CVE-2025-21446

・CVE-2025-21449

・CVE-2025-21454

・CVE-2025-21464

・CVE-2025-21465

・CVE-2025-21477

・CVE-2025-21481

・CVE-2025-21482

・CVE-2025-21484

・CVE-2025-21487

・CVE-2025-21488

・CVE-2025-27032

・CVE-2025-27052

・CVE-2025-27065

・CVE-2025-27066

・CVE-2025-27073

・CVE-2025-47317

・CVE-2025-47318

・CVE-2025-47326

・CVE-2025-47328

・CVE-2025-47329 ■Google Pixel ・CVE-2025-36897

・CVE-2025-32342

・CVE-2025-32343

・CVE-2025-32344

・CVE-2025-36890

・CVE-2025-36891

・CVE-2025-36896

・CVE-2025-36898

・CVE-2025-36899

・CVE-2025-36904

・CVE-2025-36905

・CVE-2025-36906

・CVE-2025-36907

・CVE-2025-36893

・CVE-2025-36895

・CVE-2025-36892

・CVE-2025-36894

・CVE-2025-36894 ●深刻度：中 ■Google Pixel ・CVE-2025-36900

・CVE-2025-36901

・CVE-2025-36902

・CVE-2025-36903

・CVE-2025-36908

・CVE-2025-36909

9月5日現在、グーグルはサポート対象の「Pixel」シリーズに対して、脆弱性の修正を含む月例アップデートを順次展開中。

同社以外のサポート中のAndroidデバイスについては、メーカーやキャリアなどの準備が整い次第、セキュリティーアップデートが提供されるものとみられる。