ポケモンは8月8日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのチオンジェン」をふしぎなおくりものでプレゼントすると発表。無料でもらえる。

これは、7月23日～8月4日に開催していた★5テラレイドバトルの100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。途中経過の発表時点で勝利回数は300万回に達しており、最終的には600万回も倒されたという。

このことを受け、勝利回数が10万回増えた分だけテラピースセットをプレゼントすることが決定。ただし、最大10セット。つまり上積みの勝利回数は＋100万回で十分ということだ。

「色違いのチオンジェン」の受け取り方はシンプル。メニューを開き、「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「インターネットで 受け取る」と選択していけばOK。期間は10月1日まであるので、お忘れなく。

なお、イベントバトルに参加していないor新規アカウントでもこの「色違いのチオンジェン」はもらえるのか？という疑問。答えは「Yes」だ。期間内であれば誰でも受け取れることを確認した。

また、現在は色違いのパオジアンとテラレイドバトルで戦える。こちらも100万回勝利すると後日もらえるので、記念に挑戦してみては。

■公式ニュースページ

・100万回の勝利達成！色違いのチオンジェンをふしぎなおくりもので受け取ろう！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/377.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。