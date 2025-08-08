「ポケモンS・V」色違いチオンジェン無料配布 もらう方法は？ レイド未参加もOK？
2025年08月08日 11時30分更新
ポケモンは8月8日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのチオンジェン」をふしぎなおくりものでプレゼントすると発表。無料でもらえる。
これは、7月23日～8月4日に開催していた★5テラレイドバトルの100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。途中経過の発表時点で勝利回数は300万回に達しており、最終的には600万回も倒されたという。
このことを受け、勝利回数が10万回増えた分だけテラピースセットをプレゼントすることが決定。ただし、最大10セット。つまり上積みの勝利回数は＋100万回で十分ということだ。
「色違いのチオンジェン」の受け取り方はシンプル。メニューを開き、「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「インターネットで 受け取る」と選択していけばOK。期間は10月1日まであるので、お忘れなく。
なお、イベントバトルに参加していないor新規アカウントでもこの「色違いのチオンジェン」はもらえるのか？という疑問。答えは「Yes」だ。期間内であれば誰でも受け取れることを確認した。
また、現在は色違いのパオジアンとテラレイドバトルで戦える。こちらも100万回勝利すると後日もらえるので、記念に挑戦してみては。
■公式ニュースページ
・100万回の勝利達成！色違いのチオンジェンをふしぎなおくりもので受け取ろう！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/377.html
【ゲーム情報】
タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
パッケージ版：各6578円
ダウンロード版：各6500円
ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう