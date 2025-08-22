ポケモンは8月22日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのパオジアン」をふしぎなおくりものでプレゼントすると発表した。無料でもらえる。

これは、8月4日～8月18日に開催していた★5テラレイドバトルの100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。途中経過の発表時点で勝利回数は約300万回に達しており、最終的には500万回も倒されたという。

数値だけ見れば、1体目「色違いのチオンジェン」の600万回より100万ダウンしているが、これは報酬獲得にレイドバトル参加が必須でないことも影響していそうだ（新規ゲームデータでももらえる親切仕様）。

ただ、報酬獲得ラインは100万回であり、500万回でもかなりのオーバーキルとなっている。勝利回数＋100万回でテラピースセットがプレゼントされるものの、無理はしなくてもいいと感じた。

ユーザーの声としては「レイドやった人しか受け取れないようにしてほしい」という意見もあるが、万人を納得させる施策は難しいところ。今回は親切設計ということで、貴重なバトルを楽しみたい人はレイドを周回し、報酬だけほしい人は期間内に受け取ればいいだろう。

「色違いのパオジアン」の受け取り方は、メニューを開き「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「インターネットで 受け取る」と選択していけばOK。期間は10月1日まであるので、お忘れなく。

また、現在は色違いのディンルーとテラレイドバトルで戦える。こちらも100万回勝利すると後日もらえるので、記念に挑戦してみては。期間は9月1日まで。

■公式ニュースページ

・100万回の勝利達成！色違いのパオジアンをふしぎなおくりもので受け取ろう！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/378.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

