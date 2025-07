ポケモンは7月30日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」で2025年8月11日より新たなどくポケモン「エレズン」「ストリンダー」を追加すると発表した。

あかごポケモン「エレズン」のせいかくによって、進化先が変わる「ストリンダー」。ハイなすがたとローなすがたに分かれるが、どちらも「でんき」タイプではなく「どく」タイプのままだという。

同日より「連発!スキルウィーク vol.2」も実施予定であることから、エレズンたちのとくいなものは「スキル」である可能性が濃厚。また、出現エリアが「ワカクサ本島/ゴールド旧発電所/ワカクサ本島 EX」となっていることから、実装日未定だった「EXモード」もこの日から始まることが予想される。

この発表にユーザーは「プラスマイナスありがたい!」「赤ちゃんのエレズンかわいい」「最近追加が多くてどの子も厳選できてません!」「ストリンダーの実装祈願したばかりなのに、成就ありがとうございます!」と歓喜の声。

11月には新フィールド「アンバー渓谷」が登場すると告知されている。そのPVにはフライゴン、ナックラー、カイロス、ウパー(パルデアのすがた)が映っており、適正きのみとして初の「カゴのみ(どく)」が来る可能性がある。それを見越して、今回のエレズンたちをゲット・厳選しておくのもいいだろう。

・【新登場】エレズン / ストリンダー

https://www.pokemonsleep.net/news/323934363035303535373238383132303333/

・【キャンペーン】「連発!スキルウィーク vol.2」

https://www.pokemonsleep.net/news/323934363038343533373639333633343537/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。