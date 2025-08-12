イーロン・マスク氏、アップル責める　OpenAI以外が1位にならないのは違法として訴訟も示唆

xAIのイーロン・マスク氏は8月12日、自身のXアカウントを通じて、アップルが独占禁止法に違反していると批判。xAIとして、直ちに法的措置をとることを明らかにした。

同氏はiOS版の「X」と「Grok」のアプリが、米国のアプリランキングで上位5位に入っているにもかかわらず、App Storeで「定番のアプリ」セクションに含まれていないことを疑問視。

And why is ChatGPT literally in every list where you have editorial control? — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

さらに同氏は、OpenAIの「ChatGPT」アプリは、アップルが編集権限をもつApp Storeのリストすべてに含まれていると指摘。アップルがOpenAI以外のAI企業がApp Storeで1位になることを防ぐような行動をとっているとして、司法に訴える考えを示した。

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

8月12日14時現在、アップルおよびOpenAIは本件について公式なコメントを出していない。