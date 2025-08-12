このページの本文へ

イーロン・マスク氏、アップル責める　OpenAI以外が1位にならないのは違法として訴訟も示唆

2025年08月12日 14時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
怒っているXとアップル、OpenAIのロゴ

　xAIのイーロン・マスク氏は8月12日、自身のXアカウントを通じて、アップルが独占禁止法に違反していると批判。xAIとして、直ちに法的措置をとることを明らかにした。

　同氏はiOS版の「X」と「Grok」のアプリが、米国のアプリランキングで上位5位に入っているにもかかわらず、App Storeで「定番のアプリ」セクションに含まれていないことを疑問視。

　さらに同氏は、OpenAIの「ChatGPT」アプリは、アップルが編集権限をもつApp Storeのリストすべてに含まれていると指摘。アップルがOpenAI以外のAI企業がApp Storeで1位になることを防ぐような行動をとっているとして、司法に訴える考えを示した。

　8月12日14時現在、アップルおよびOpenAIは本件について公式なコメントを出していない。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中