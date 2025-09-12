みんなの力で100万回突破！「ポケモンS・V」色違いのイーユイ後日プレゼント確定 これで《四災》すべて配布へ

ポケモンは9月12日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのイーユイ」を後日ふしぎなおくりものでプレゼントすると発表した。

これは、9月1日9時～9月15日8時59分まで開催中の★5テラレイドバトルで100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。今回発表された途中経過時点で既に180万回勝利しており、目標の100万回の条件を達成したことになる。

色違いの「チオンジェン」「パオジアン」「ディンルー」そして「イーユイ」。《災いの宝》と言われるポケモンたちとの激闘を楽しめた本イベントは、トレーナーたちのバトル意欲とコレクション魂を刺激する、良イベントだったと思う。

イーユイと戦えるのは9月15日まで。まだ戦っていないトレーナーは記念に一戦行ってきてはいかがだろうか。

■公式ニュースページ

・色違いのイーユイ登場中！みんなで100万回勝利して災いの宝を手に入れよう！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/376.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。