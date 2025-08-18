ポケモンは8月18日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのディンルー」に挑戦できる★5テラレイドバトルイベントを開催した。期間は2025年8月18日9時～9月1日8時59分まで。

本イベントでは、普通に勝利するだけでは仲間にできず、「期間中に参加したすべてのプレイヤーの勝利回数が100万回を超える」ことを条件にしている。いわば協力型イベントだ。

無事に回数を超えた場合は、色違いのディンルーを後日「ふしぎなおくりもの」で仲間にできるという。合計勝利回数の到達結果については、イベント終了後の金曜日9時以降にお知らせ予定とのこと。

1体目「色違いのチオンジェン」は中間発表時点で300万回、合計600万回の勝利数となった。2体目「色違いのパオジアン」は中間発表時点で295万回と、ほぼペースを落とさずプレイされている模様。

引き続き全プレイヤーの力を結集し、100万回の勝利を目指そう。オーバーした分は＋100万回まで、テラピースセットを追加でプレゼント予定。この貴重なポケモンをゲットできるチャンスをお見逃しなく。

■公式ニュースページ

・色違いのディンルー登場中！みんなで100万回勝利して災いの宝を手に入れよう！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/375.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

