マクドナルドは8月8日、ハッピーセットに「ポケットモンスター」のおもちゃが付いてくるコラボキャンペーンを開始した。期間は第1弾が8月8日～8月14日、第2弾が8月15日～8月21日となる。

また、8月9日～8月11日の3日間限定で、ポケモンカードが付いてくるキャンペーンも実施。ぜひこの週末は、マクドナルドへ行ってみてはいかがだろうか。

なお、過去のコラボでニュースにもなった転売目的の購入と大量廃棄問題への対策として、1人5セットまでの購入制限を設けるとのこと。それ以外については「ご遠慮ください」という文言の注意喚起のみとなったが、果たしてどれほど効果があるのか。今回は本当に欲しい人が買えるようになっていればいいのだが。

https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/detail01/

