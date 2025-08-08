ゲーム  >  【今日から】マクドナルド「ポケモン」ハッピーセット発売　週末は購入制限も

2025年08月08日 12時00分更新

文● Zenon／ASCII

　マクドナルドは8月8日、ハッピーセットに「ポケットモンスター」のおもちゃが付いてくるコラボキャンペーンを開始した。期間は第1弾が8月8日～8月14日、第2弾が8月15日～8月21日となる。

ナゲットも安い！おもちゃの画像は第1弾のもの

　また、8月9日～8月11日の3日間限定で、ポケモンカードが付いてくるキャンペーンも実施。ぜひこの週末は、マクドナルドへ行ってみてはいかがだろうか。

週末のキャンペーン。今日はまだ対象外なので注意しよう

　なお、過去のコラボでニュースにもなった転売目的の購入と大量廃棄問題への対策として、1人5セットまでの購入制限を設けるとのこと。それ以外については「ご遠慮ください」という文言の注意喚起のみとなったが、果たしてどれほど効果があるのか。今回は本当に欲しい人が買えるようになっていればいいのだが。

公式サイトより

©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

