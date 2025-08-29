「ポケモンS・V」色違いディンルー、無料配布確定 勝利数はすでに220万回超え
2025年08月29日 13時00分更新
ポケモンは8月29日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのディンルー」を後日ふしぎなおくりものでプレゼントすると発表した。
これは、8月18日9時～9月1日8時59分まで開催中の★5テラレイドバトルで100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。今回発表された途中経過時点で既に220万回勝利しており、目標の100万回およびボーナスがもらえる＋100万回の条件を達成したことになる。
9月1日からは「色違いのイーユイ（ほのおテラスタルタイプ）」が登場する予定。いよいよ最後の《災いの宝》戦となるので、最後まで楽しもう。
■公式ニュースページ
・色違いのディンルー登場中！みんなで100万回勝利して災いの宝を手に入れよう！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/378.html
【ゲーム情報】
タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
パッケージ版：各6578円
ダウンロード版：各6500円
ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
