ポケモンは8月29日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのディンルー」を後日ふしぎなおくりものでプレゼントすると発表した。

これは、8月18日9時～9月1日8時59分まで開催中の★5テラレイドバトルで100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。今回発表された途中経過時点で既に220万回勝利しており、目標の100万回およびボーナスがもらえる＋100万回の条件を達成したことになる。

9月1日からは「色違いのイーユイ（ほのおテラスタルタイプ）」が登場する予定。いよいよ最後の《災いの宝》戦となるので、最後まで楽しもう。

■公式ニュースページ

・色違いのディンルー登場中！みんなで100万回勝利して災いの宝を手に入れよう！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/378.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

