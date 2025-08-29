ゲーム  >  「ポケモンS・V」色違いディンルー、無料配布確定　勝利数はすでに220万回超え

「ポケモンS・V」色違いディンルー、無料配布確定　勝利数はすでに220万回超え

2025年08月29日 13時00分更新

文● Zenon／ASCII

　ポケモンは8月29日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのディンルー」を後日ふしぎなおくりものでプレゼントすると発表した。

　これは、8月18日9時～9月1日8時59分まで開催中の★5テラレイドバトルで100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。今回発表された途中経過時点で既に220万回勝利しており、目標の100万回およびボーナスがもらえる＋100万回の条件を達成したことになる。

　9月1日からは「色違いのイーユイ（ほのおテラスタルタイプ）」が登場する予定。いよいよ最後の《災いの宝》戦となるので、最後まで楽しもう。

■公式ニュースページ

・色違いのディンルー登場中！みんなで100万回勝利して災いの宝を手に入れよう！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/378.html

 

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
　パッケージ版：各6578円
　ダウンロード版：各6500円
　ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています