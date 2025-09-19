ポケモンは9月19日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのイーユイ」をふしぎなおくりものでプレゼントすると発表した。無料でもらえる。

これは、9月1日～9月15日に開催していた★5テラレイドバトルの100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。途中経過の発表時点で勝利回数は約180万回に達しており、最終的には300万回も倒されたという。

本イベントは作中で《四災》と呼ばれる4体のポケモンの色違いを相手にする内容だった。「チオンジェン」「パオジアン」「ディンルー」そして今回の「イーユイ」すべてでチャレンジ達成となったため、計4体の色違いを無料でゲットできる。

プレイヤーからは「青イーユイかわいい！」「100万回余裕で達成はすごい」「みんなの勝利だ」と好評の声。プレイヤー同士で協力している実感があったためか、今回のイベントはいつになく一体感を覚えるものとなった。

「色違いのイーユイ」の受け取り方は、メニューを開き「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「インターネットで 受け取る」と選択していけばOK。受け取り期間は4体とも10月1日8時59分までなので、お忘れなく。

■公式ニュースページ

・100万回の勝利達成！色違いのイーユイをふしぎなおくりもので受け取ろう！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/380.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。