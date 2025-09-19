ゲーム  >  「ポケモンS・V」色違いのイーユイ無料配布　勝利数は300万回超へ

「ポケモンS・V」色違いのイーユイ無料配布　勝利数は300万回超へ

2025年09月19日 11時45分更新

文● Zenon／ASCII

　ポケモンは9月19日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「色違いのイーユイ」をふしぎなおくりものでプレゼントすると発表した。無料でもらえる。

　これは、9月1日～9月15日に開催していた★5テラレイドバトルの100万回勝利を目指す、プレイヤー協力型イベントの報酬だ。途中経過の発表時点で勝利回数は約180万回に達しており、最終的には300万回も倒されたという。

　本イベントは作中で《四災》と呼ばれる4体のポケモンの色違いを相手にする内容だった。「チオンジェン」「パオジアン」「ディンルー」そして今回の「イーユイ」すべてでチャレンジ達成となったため、計4体の色違いを無料でゲットできる。

　プレイヤーからは「青イーユイかわいい！」「100万回余裕で達成はすごい」「みんなの勝利だ」と好評の声。プレイヤー同士で協力している実感があったためか、今回のイベントはいつになく一体感を覚えるものとなった。

　「色違いのイーユイ」の受け取り方は、メニューを開き「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「インターネットで 受け取る」と選択していけばOK。受け取り期間は4体とも10月1日8時59分までなので、お忘れなく。

無事受け取りゲット！

元のイーユイ（左）と色違いイーユイ（右）の比較

■公式ニュースページ

・100万回の勝利達成！色違いのイーユイをふしぎなおくりもので受け取ろう！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/380.html

 

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
　パッケージ版：各6578円
　ダウンロード版：各6500円
　ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

■関連サイト

