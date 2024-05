「Call of Duty: Warzone Mobile」のメディア対抗戦に参加、ソロマッチでまさかの勝利!

5月24日に、Activision Blizzard Japanのオフィスにてモバイルゲーム「Call of Duty: Warzone Mobile」のメディア対抗戦イベントが開催されました。アスキーは、ローンチ当初にアスキーゲーム部+の生放送でプレイしたつばさ、スピーディー末岡、ヤヒロの3名で参戦してきました。

メディア対抗戦イベントでは、Call of Duty: Warzone Mobileのプライベートマッチを使用。メディアだけでなく、クリエイター・実況者のジャンヌさん、IQさん、やまむーさんも参戦。1戦目はメディアは3人チームで、実況者の皆さんはソロでプレイし、2試合目はメディア含む全員がソロで挑むソロマッチとなりました。

初戦となる3人1チームでの戦いでは、ソロでメディアチームを倒していく実況者さんたちにビクビクしながら、こっそりと移動をしていましたが、安地が狭まっていく中で外を移動せざるを得ないときに、背後から強襲。対抗しようと振り向きましたが鋭いエイムで、つばさ、ヤヒロは倒されてしまいました。

生き残ったスピーディー末岡も、命からがら建物内に逃げ込むことができましたが、最終的には見つかってしまい、倒されてしまいました。実況者の方々の視点を覗いてい見ると、スマホでそこまで正確な操作ができるんだ! と思えるエイムと立ち回りに驚かされました。そしてこのまま実況者が勝つのでは? と思いましたが、結果は見事メディアチームのGameWithチームが勝利しました。

2戦目は、ソロマッチ。つばさ、スピーディー末岡、ヤヒロもそれぞれバラバラの場所に降り立ちました。集中しすぎて3人とも無言でプレイしていましたが、つばさ、スピーディー末岡が倒されてしまいます。

そして、Call of Duty: Warzone Mobileでは、1度倒されると収容所に入れられて、1対1で戦って勝つともう一度戦場に戻ることができるのですが、なんと収容所でつばさとスピーディー末岡が対決。スピーディー末岡が勝利し、再び戦場に舞い戻ります。

一方ヤヒロは1度倒されてしまいますが、収容所で一定時間内にほかのプレイヤーが倒されなかったため、運よく対決なしで戦場に戻ることができました。戦場に舞い戻ったスピーディー末岡とヤヒロでしたが、先にスピーディー末岡が倒されてしまいます。

ヤヒロは、運よくほかの人があまりいない場所に復帰して、安地内にも無事入ることができ、向かってくる1人を倒すこともできました。そして、最終局面ではGameWithの記者の方とジャンヌさんとヤヒロの3名になり、1番初めにヤヒロがダウンしてしまいます。しかし、そこから蘇生キットを使って復帰し、1対1で戦っていたジャンヌさんとGameWithの記者さんをうまく漁夫して、まさかの勝利。ビックリした状態のまま、賞状をいただきました。

最後の最後まで何が起こるかわからないのも、Call of Duty: Warzone Mobileの面白いところだなと感じる戦いでした。

Call of Duty: Warzone Mobileでは、5月30日からシーズン4が開始されます。シーズン4では、新しい期間限定モード、バトルロイヤルマップの変更、毎週の無料イベントに加え、「Call of Duty: Modern Warfare III」と「Call of Duty: Warzone」と同期した新しいバンドルやストアの商品も提供されます。

新マルチプレイヤーマップとしては、「クラッシュ」が実装されます。6対6のマップで、「Call of Duty: Modern Warfare(2019)」のバージョンに基づいているとのことです。

モードとしては、マルチプレイヤーモードとして「キルストリーク ルーレット」が実装されます。キルストリークに焦点を当てた「チームデスマッチ」で、通常の方法でキルストリークを獲得する代わりに、1ライフで連続して3人倒すごとにランダムでキルストリークを獲得できるモードです。

バトルロイヤルでは、「バイヤーロイヤル」モードが登場します。試合中、プレイヤーは画面上のクラウド購入ステーションを介して迅速に購入できます。このステーションには、戦利品キャッシュでは通常は見つからない強力な武器や、スクアッドで戦い続けるための脱落したチームメイトも含まれているとのことです。

そしてなんと、「機動戦士ガンダム」がCall of Dutyに登場。ガンダムがテーマになったバンドルコラボと期間限定イベントが開催されます。

バンドルコラボでは、「トレーサーパック: モビルスーツ – RX-78-2 ガンダム」「トレーサーパック: モビルスーツ – MS-06S ザクII」「トレーサーパック: モビルスーツ – XVX-016 ガンダム・エアリアル」が登場します。

加えて、6月6日から6月20日までの期間限定で、イベント「機動戦士ガンダム レジェンズ」が開催されます。モビルスーツの驚異的なパワーを体験し、ガンダムをテーマにした報酬もアンロックできる。オペレータースキンの「RX-78-2 ガンダム」、「MS-065 ザク II」、または「XVX-016 ガンダム・エアリアル」を装備するとスキルが強化されるそうです。

つばさは「トレーサーパック: モビルスーツ – MS-06S ザクII」がほしい! と興奮していました。ガンダムコラボが気になる方は、シーズン4の実装を待ちましょう。