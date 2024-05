SHIFT UPが開発し、ソニー・インタラクティブエンタテインメントより発売中のPlayStation 5向けアクションアドベンチャー『Stellar Blade(ステラーブレイド)』にて5月24日、無料アップデート(1.003)が配信された。

ストーリー中に戦ったことのあるボスとの再戦できる「ボスチャレンジ」モードや、新衣装「クノイチ」などを実装。

また、射撃モード終了時に自動ロックオンするオプションが追加されたり、パズルの制限時間を長くしたり、HUDにコンパスを常に表示するオプションが追加されたりと、より遊びやすくなる調整が入っている。

詳しくは以下のPlayStationブログの記事を参照してほしい。

・PS5『Stellar Blade』のアップデートでボスチャレンジモードが登場!

https://blog.ja.playstation.com/2024/05/24/20240524-stellarblade/

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年4月26日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)