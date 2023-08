アップル「iPhone 15 Ultra」発表?

アップルが来月発表するとうわさのiPhone 15シリーズのうち、Pro Maxモデルは名前が「Ultra」になるという。米メディアAppleInsiderのAndrew O'Hara記者がTwitterで8月19日にリークした。

同氏は複数の関係者からの話として、アップルは大きなサイズのProモデルの端末に「iPhone 15 Ultra」の名前を使用する予定だと伝えている。

この「Ultra」になるとのうわさは以前から流れていたが、あまり聞かなくなってきたため最近はどのメディアも「iPhone 15 Pro Max」と呼ぶようになっていた。

しかし、今回新たにうわさが流れてきたということは、本当の名称は「iPhone 15 Ultra」の可能性が高いのかもしれない。

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max.