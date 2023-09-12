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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1203回

ただし2024年

アップル「AirPods Max」もUSB-C化?

2023年09月12日 17時00分更新

文● 篠原修司

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AirPods Max Apple

　アップルは早ければ2024年にAirPods MaxにUSB-Cを採用するという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が9月8日に報じた。

　同氏によると、アップルはまず日本時間9月13日にAirPods Pro用のUSB-C充電ケースを発表。その後、早ければ2024年に通常のAirPods 第3世代とAirPods MaxもUSB-Cに移行するとのことだ。

　その頃にはどちらかが新型になっていそうだが、とりあえず両モデルを使っている人はまだまだLightningということになる。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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