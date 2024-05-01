篠原修司のアップルうわさ情報局 第2037回
Bloomberg報道
アップル、AI特化のM4チップで全Mac刷新か
2024年05月01日 20時00分更新
アップルはMacシリーズを2024年後半からM4チップにアップデートしていく予定だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が4月11日に報じた。
M4チップは生成AIなどの人工知能機能のパフォーマンス向上に重点を置いて開発が進められているという。
同氏によると、Macシリーズ全体が2024年後半から2025年前半にかけてM4チップに移行していく予定だという。
まずはiMac、14インチMacBook Proのローエンドモデルとハイエンドモデル、16インチMacBook Pro、Mac miniがM4チップにアップデートされ、2025年春に13インチと15インチのMacBook Airが、2025年半ばにMac Studioが、2025年後半にMac Proがアップデートされると予想されている。
なお、M4バージョンのMacのデスクトップ機種に搭載されるユニファイドメモリは、現行の192GBから大幅にアップして最大512GBをサポートする可能性があるそうだ。
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