アップル「AirTag（第2世代）」2024年発売か

アップルは探しものタグAirTagの新型となる第2世代の量産を2024年第4四半期から開始する可能性が高い。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が8月3日にTwitterで伝えた。

同氏によると、アップルは新しいエコシステムとして空間コンピューティングを構築したいと考えており、そのためにVision Proを中核にAirTag 第2世代をふくむほかのデバイスの統合を狙っているという。

AirTag第2世代は量産時期だけリークされたかたちであり、詳細はわかっていない。

預測更新：

1. AirTag 2可能將在4Q24量產。

2. 我相信空間運算是Apple想建立的新生態，欲以Vision Pro為核心整合其他裝置，包括AirTag 2。

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Prediction update:

1. AirTag 2 will likely go to mass production in 4Q24.

2. I believe that spatial computing is a new ecosystem that Apple wants… https://t.co/GXkDIYLz84