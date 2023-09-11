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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1196回

おなじみクオ氏の予測

アップル「AirTag（第2世代）」2024年発売か

2023年09月11日 19時00分更新

文● 篠原修司

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写真は初代「AirTag」　Apple

　アップルは探しものタグAirTagの新型となる第2世代の量産を2024年第4四半期から開始する可能性が高い。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が8月3日にTwitterで伝えた。

　同氏によると、アップルは新しいエコシステムとして空間コンピューティングを構築したいと考えており、そのためにVision Proを中核にAirTag 第2世代をふくむほかのデバイスの統合を狙っているという。

　AirTag第2世代は量産時期だけリークされたかたちであり、詳細はわかっていない。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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