アップル「iPhone 13 mini」販売終了の可能性

アップルはiPhone 15発表後に店舗内の製品をリセットする準備を例年よりも早く進めているという。米メディアBloombergのMark Gurman記者がX(Twitter)で9月11日に伝えた。

同氏によると、小売店からはすでにApple Watch Ultras、Watchバンド、レザーケース、MagSafe ウォレット、iPhone 12、iPhone 13 mini、iPhone 13 Proの在庫が品薄か、売り切れの状態になっているという。

また、こうした動きにあわせて店舗でUSB-C充電アダプターを顧客におすすめする計画もあるという。

米メディア9to5Macはこの発表を受けて、「例年通りであればアップルはiPhone 13 miniの販売を終了する可能性が高い」とも伝えている。iPhone 15発表まで残りわずかなため、iPhone 13 miniが欲しい人はいますぐ購入した方が良いかもしれない。

