アップル「iPhone 15」本体と同じカラーのUSB-Cケーブル同梱か

アップルが9月13日に発表するとうわさのiPhone 15シリーズでは、本体カラーと同じ色の編み込み式USB-Cケーブルが同梱されるという。米メディアMacRumorsが8月21日に報じた。

同紙が著名リーカーのMajin Bu氏やアップル製品コレクターのKosutami氏に話を聞いたところ、同梱されるUSBケーブルに少なくともホワイト、ブラック、イエロー、パープル、オレンジの5つのオプションが用意されていることを明かされたという。

また、Twitter(現X)にアップされているケーブルはiPhone 15とiPhone 15 Plus用だが、iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxも同様に本体カラーと同じケーブルが同梱されるとのことだ。

これは地味に嬉しい。

Yaay…yes?

But seems more likely as purple for me pic.twitter.com/0kWPk6YdeM