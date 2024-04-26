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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2033回

Bloomberg報道

アップル新型iPad miniと無印iPad、発売は早くても2024年末？

2024年04月26日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルの新型iPad miniと無印iPadの発売は、早くても2024年末になるようだ。米メディアBloombergのMark Gurman記者が4月7日のニュースレターで伝えた。

　同氏によると、アップルは現在新型iPad ProとiPad Airの開発に注力しているが、新型iPad miniと無印iPadも開発中だという。ただし、これらの発売は早くても2024年末になるとのことだ。

　次期iPad miniはプロセッサのアップグレード以外に大きな変更はないとみられている。一方で無印iPadは2022年の第10世代モデルの低コスト版になるという。

　これにより第11世代iPadは第10世代iPadよりも低価格での販売になる可能性があるとみられている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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