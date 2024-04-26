篠原修司のアップルうわさ情報局 第2033回
Bloomberg報道
アップル新型iPad miniと無印iPad、発売は早くても2024年末？
2024年04月26日 20時00分更新
アップルの新型iPad miniと無印iPadの発売は、早くても2024年末になるようだ。米メディアBloombergのMark Gurman記者が4月7日のニュースレターで伝えた。
同氏によると、アップルは現在新型iPad ProとiPad Airの開発に注力しているが、新型iPad miniと無印iPadも開発中だという。ただし、これらの発売は早くても2024年末になるとのことだ。
次期iPad miniはプロセッサのアップグレード以外に大きな変更はないとみられている。一方で無印iPadは2022年の第10世代モデルの低コスト版になるという。
これにより第11世代iPadは第10世代iPadよりも低価格での販売になる可能性があるとみられている。
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