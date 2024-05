アップル幻の充電器「AirPower」試作機の充電シーンが初確認される

アップルが2017年に発表し、それからずっと発売されずにいる幻の充電器「AirPower」の試作機がデバイスを充電しているシーンが初めて確認された。アップルの試作機を集めているYouTubeチャンネル「Apple Demo」がXで4月8日に動画で発表した。

動画ではワイヤレス(Qi)充電に対応していないはずのApple Watchが、AirPowerの試作機に置くだけで充電されている様子を確認できる。

Prototype Apple AirPower with 16 coils (PROTO1) charging a Prototype Apple Watch Series 4 (DVT). It’s amazing that Apple Watch charging works, given wireless chargers today generally can’t charge Apple Watches. However, the Apple Watch on AirPower gets quite warm. #appleinternalpic.twitter.com/GfywG3KZS9