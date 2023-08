アップル新型「iPhone SE」USB-C搭載か

アップルが開発しているとうわさのiPhone SE第4世代は、LightningではなくUSB-Cポートになる。リーカーのUnknownz21氏がX(Twitter)で8月13日にリークした。

同氏によると、iPhone SE第4世代はiPhone 14をベースにしたデザインであり、Face ID、USB-C、アクションボタンを搭載しているという。

それはもはや完璧では? と思うのだが、残念ながらSEらしくリアカメラは1つだけしかないそうだ。写真にこだわりがなければSEで良い、という日がくるのかもしれない。

More about the SE 4 - planned features and design changes:



- Design based on iPhone 14

- Face ID

- USB-C

- Action button 👀

- Only one rear camera