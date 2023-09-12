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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1202回

ケースだけ買いたい

アップル新型「AirPods Pro」端子がUSB-Cに変わるだけ?

2023年09月12日 17時00分更新

文● 篠原修司

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AirPods Pro Apple

　アップルがAirPodsシリーズにUSB-Cポートを採用するとのうわさが流れているが、最初に搭載するモデルはAirPods Proになるという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が9月3日に報じた。

　同氏によると、アップルは日本時間9月13日のスペシャルイベントでUSB-Cを搭載した4つのiPhone 15とAirPods Proを発表するという。

　ただし、このAirPods Proは充電ポートがUSB-C化しただけであり、イヤホンなどのハードウェアに変更はないとのことだ。

　充電ケースだけ、買えたりしないだろうか。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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