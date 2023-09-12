篠原修司のアップルうわさ情報局 第1202回
ケースだけ買いたい
アップル新型「AirPods Pro」端子がUSB-Cに変わるだけ?
2023年09月12日 17時00分更新
アップルがAirPodsシリーズにUSB-Cポートを採用するとのうわさが流れているが、最初に搭載するモデルはAirPods Proになるという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が9月3日に報じた。
同氏によると、アップルは日本時間9月13日のスペシャルイベントでUSB-Cを搭載した4つのiPhone 15とAirPods Proを発表するという。
ただし、このAirPods Proは充電ポートがUSB-C化しただけであり、イヤホンなどのハードウェアに変更はないとのことだ。
充電ケースだけ、買えたりしないだろうか。
この連載の記事
-
第1205回
iPhoneアップル「iPhone 15 Ultra」やっぱり「iPhone 15 Pro Max」？
-
第1204回
iPhoneアップル「iPhone 15」目玉機能はカメラか
-
第1203回
Appleアップル「AirPods Max」もUSB-C化?
-
第1201回
iPhoneアップル「iPhone 15 Pro」軽くなる?
-
第1200回
iPhoneアップル「iPhone 15」値上げはハイエンドモデルのみ?
-
第1199回
Appleアップル新型「iPad Air」10月発表か 発表会無し?
-
第1198回
iPhoneアップル「iPhone 13 mini」販売終了の可能性
-
第1197回
Appleアップル新型「AirPods」発表か
-
第1196回
Appleアップル「AirTag（第2世代）」2024年発売か
-
第1195回
iPhoneアップル「iPhone 15 Pro」値上げの可能性はかなり高い
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
iPhoneアップル「iPhone 15 Ultra」発表?
-