インティ・クリエイツは3月23日、“悪魔ハンター”を生業とする2人の女子高生が戦う2D横スクロールアクションゲーム『Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)』のパッケージ版を販売開始したと発表。

本作のプラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 5。パッケージ版の価格は、通常版が5280円/パッケージ版が9980円となる。

※ダウンロード版はNintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)で発売済み

また、パッケージ版の発売をお祝いして、公式イラストレーター・伊東大典氏が描き下ろした発売記念壁紙を公式サイトで無料配布中! デスクトップに壁紙を飾り、“しのぶ”と“真夜” と一緒に攻略しよう。

・壁紙の配信ページはこちら

http://grimguardians.com/jp/special/special04.html

『ハピネットゲームフェス!~2023春の陣~』前夜祭出演のお知らせ

2023年3月25日にベルサール秋葉原 1F Hallで開催する、ゲームの流通を担うハピネットがおくる、ゲームの祭典「ハピネットゲームフェス ~2023春の陣~」の前夜祭に、『Grim Guardians: Demon Purge』のプロデュサーも出演が決定。

「田口尚平」さんによる進行で、ゲストに「ゴー☆ジャス」さんを招き、「ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~」で遊べるゲームの紹介や、物販グッズ、ステージの情報を配信する。どのゲームを遊ぶか、何を買うか。番組を視聴して、会場で迷わないよう事前に準備しよう。

【イベント名】ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~前夜祭

【開催日時】2023年3月24日 19時~20時30分

【配信URL】

・YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=DKsgFJaIrg4

・ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340558566

【ゲーム情報】

タイトル:Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ発売。

発売日:

パッケージ版:発売中(2023年3月23日)

ダウンロード版:配信中(2023年2月23日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:3480円

CERO:D(17才以上対象)

パッケージ限定版同梱物

①『Grim Guardians: Demon Purge』フルカラー設定資料集

②『Grim Guardians: Demon Purge』サウンドトラックCD(1枚組)

③“姉妹チェンジ!”アクリルキーホルダー

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.