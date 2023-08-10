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「ガンヴォルト」や「ブラスターマスター ゼロ」など人気シリーズがお買い得！

最大70％オフ！インティ・クリエイツがニンテンドーeショップとSteamストアで「お盆セール」を開催

2023年08月10日 14時15分更新

文● ASCII

最大70％オフ！インティ・クリエイツがニンテンドーeショップとSteamストアで「お盆セール」を開催

　インティ・クリエイツは8月10日より、ニンテンドーeショップ／Steamストアで「お盆セール」を開催。セール期間はニンテンドーeショップが2023年8月16日23時59分、Steamストアは8月17日2時59分まで。

　今回のセールでは、同社のほぼすべてのタイトルが対象となり、最大50％オフ（VR作品除く）で購入できる。

【セール期間】

Nintendo Switch版：2023年8月10日～8月16日 23時59分
PC（Steam）版：2023年8月10日～8月17日2時59分

【対象タイトル】

50％オフ　蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch
50％オフ　蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
50％オフ　蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
20％オフ　蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PC（Steam）
50％オフ　ブラスターマスター ゼロ……Switch／PC（Steam）
50％オフ　ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PC（Steam）
50％オフ　ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PC（Steam）
50％オフ　Bloodstained: Curse of the Moon……Switch
50％オフ　Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch
50％オフ　ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PC（Steam）
50％オフ　マイティガンヴォルト （ぎゃるガンヴォルト）……Switch／PC（Steam）
50％オフ　マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PC（Steam）
50％オフ　白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PC（Steam）
40％オフ　白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PC（Steam）
70％オフ　ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
50％オフ　ぎゃる☆がん 2……Switch
50％オフ　ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
35％オフ　ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch
20％オフ　グリム・ガーディアンズ　デーモンパージ……Switch

【各ストアリンク】

eショップhttps://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
Steamストアhttps://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

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©INTI CREATES CO., LTD. ©SUNSOFT SUNSOFTは、サン電子株式会社の登録商標です。

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