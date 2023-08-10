「ガンヴォルト」や「ブラスターマスター ゼロ」など人気シリーズがお買い得！
最大70％オフ！インティ・クリエイツがニンテンドーeショップとSteamストアで「お盆セール」を開催
インティ・クリエイツは8月10日より、ニンテンドーeショップ／Steamストアで「お盆セール」を開催。セール期間はニンテンドーeショップが2023年8月16日23時59分、Steamストアは8月17日2時59分まで。
今回のセールでは、同社のほぼすべてのタイトルが対象となり、最大50％オフ（VR作品除く）で購入できる。
【セール期間】
Nintendo Switch版：2023年8月10日～8月16日 23時59分
PC（Steam）版：2023年8月10日～8月17日2時59分
【対象タイトル】
50％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch
50％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
50％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
20％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ……Switch／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PC（Steam）
50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Switch
50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch
50％オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PC（Steam）
50％オフ マイティガンヴォルト （ぎゃるガンヴォルト）……Switch／PC（Steam）
50％オフ マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PC（Steam）
50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PC（Steam）
40％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PC（Steam）
70％オフ ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
50％オフ ぎゃる☆がん 2……Switch
50％オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
35％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch
20％オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch
【各ストアリンク】
eショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
Steamストア：https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
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