インティ・クリエイツは3月2日より、“悪魔ハンター”を生業とする2人の女子高生が戦う2D横スクロールアクションゲーム『Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)』のNintendo Switch体験版の配信を開始した。

あわせて、第三&第四のボス悪魔や、2023年3月8日20時より配信する生放送番組の最新情報を公開。こちらもチェックしてほしい。

本作のプラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)。ダウンロード版の価格は、3480円となる。

なお、本作はNintendo SwitchとPlayStation 5でパッケージ版が発売される。こちらの発売日は2023年3月23日、価格は通常版が5280円/限定版が9980円だ。

■Grim Guardians: デーモンチャンネル #4

Nintendo Switch用体験版の配信を開始

本日、Nintendo Switch用『Grim Guardians: Demon Purge』の体験版が配信開始された。体験版を遊んだセーブデータは製品版に引継ぎ可能なので、プレイしてみてはいかがだろうか。

・マイニンテンドーストア:

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000061624.html

ボス悪魔の紹介

第三ボス悪魔「ブレイズオクタヴィアン」

「謎の洞窟」の奥底にひっそりと浮かぶ幽霊船、その船員たちの魂が集結した姿。魔剣士然とした姿に惑わされれば、その変幻自在な猛攻の前に命を落とし、彼らの一員となることだろう。

凍える冷刀がたたえるのは、生者への怒りか、無念の慟哭か。決して敗北すら認めぬ執念で、姉妹を両断せんと立ちはだかる。

第四ボス悪魔「タイラントガルデナス」

野放図に伸び茂る魔界植物たちの中で、ひと際大きな個体は"暴君"の名を冠する。地に染みこんだ犠牲者の血液を養分とし、他者を文字通り"捕食"し尽くさんと、その大口で襲い来る。

庭師すらも餌食となった「庭園」の中心へ立ち入る者があれば、結末は二つに一つ。此度、喰われるのは悪魔ハンターか、それとも。

配信番組情報のお知らせ

悪魔の城となった学校を元に戻すため、“悪魔ハンター”を生業とする2人の女子高生が戦う2D横スクロールアクションゲーム『Grim Guardians: Demon Purge』の情報発信番組の第4回を2023年3月8日に配信。

隔週水曜日に配信する「Grim Guardians: デーモンチャンネル」の第4回配信は、レギュラーの上間江望さん(神園しのぶ役)と、橋本ちなみさん(神園真夜役)が、『Grim Guardians: Demon Purge』の最新情報やイベント情報など盛りだくさんでお届けする予定だ。

出演声優陣による応援コメントビデオも大大放出! リアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

番組名:Grim Guardians: デーモンチャンネル#4

日時:2023年3月8日20時~

出演:上間江望さん(ブライトイデア)、橋本ちなみさん(ヴィムス)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/watch?v=HmjuV_Z6WEY

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340444136

【ゲーム情報】

タイトル:Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ発売。

発売日:

パッケージ版:2023年3月23日

ダウンロード版:配信中(2023年2月23日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:3480円

CERO:D(17才以上対象)

パッケージ限定版同梱物

①『Grim Guardians: Demon Purge』フルカラー設定資料集

②『Grim Guardians: Demon Purge』サウンドトラックCD(1枚組)

③“姉妹チェンジ!”アクリルキーホルダー

