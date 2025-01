インティ・クリエイツは1月8日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売予定の『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、同作の最新情報を紹介する番組として「グリム・ガーディアンズ デーモンチャンネル」を再スタートすると発表。最新話となる「#8」は2025年1月15日21時より配信される。

なお、本番組は1作目の発売時に「♯7」まで配信。新作の発売にあわせて、再始動することとなった。

ゲームの発売日は、ダウンロード版が2025年3月27日、パッケージ版が4月24日。価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万978円、ダウンロード版が4400円だ。

番組にはレギュラーとして若山なつみ さん(キリカ役)と、桜川真依さん(マーシャ役)が、ゲストに魔王マクシム役の森脇陸三さんが出演。3人でゲームの最新情報やイベント情報などを紹介していくという。

番組名:グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル #8

日時:2025年1月15日21時~

出演:若山なつみさん(アイムエンタープライズ)/桜川真依さん(ヴィムス)

ゲスト:森脇陸三さん(クレイジーボックス)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/live/rKv78T42xcU

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346721822

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:2025年3月27日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.