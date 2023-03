インティ・クリエイツは3月30日、“悪魔ハンター”を生業とする2人の女子高生が戦う2D横スクロールアクションゲーム『Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)』の情報発信番組第6回を、2023年4月5日20時より配信すると発表した。

配信番組情報のお知らせ

隔週水曜日に配信する「Grim Guardians: デーモンチャンネル」の第6回配信は、レギュラーの上間江望さん(神園しのぶ役)と、橋本ちなみさん(神園真夜役)が、『Grim Guardians: Demon Purge』の最新情報盛りだくさんでお届けする予定だ。

出演声優陣による応援コメントビデオもさらに大放出! リアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

番組名:Grim Guardians: デーモンチャンネル#6

日時:2023年4月5日20時~

出演:上間江望さん(ブライトイデア)、橋本ちなみさん(ヴィムス)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/watch?v=J2SzXRHSeUk

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340780040

【ゲーム情報】

タイトル:Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ発売。

発売日:

パッケージ版:発売中(2023年3月23日)

ダウンロード版:配信中(2023年2月23日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:3480円

CERO:D(17才以上対象)

パッケージ限定版同梱物

①『Grim Guardians: Demon Purge』フルカラー設定資料集

②『Grim Guardians: Demon Purge』サウンドトラックCD(1枚組)

③“姉妹チェンジ!”アクリルキーホルダー

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.