インティ・クリエイツは10月26日、ニンテンドーeショップとSteamストアで同社のタイトルが最大60%オフ(VR作品除く)になるハロウィンセールを開催すると発表。セール期間は、ニンテンドーeショップが2023年10月26日~11月8日23時59分、Steamストアが10月27日~11月9日1時59分までとなる。

本セールでは、同社のほぼすべてのタイトルが対象となる。まだインティ・クリエイツの作品を遊んだことのない人は、この機会に触れてみてはいかがだろうか。

■セール期間

Nintendo Switch版:2023年10月26日~11月8日23時59分

PC(Steam)版:2023年10月27日~11月9日1時59分

■対象タイトル

50%オフ 蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト ストライカーパック……Nintendo Switch

60%オフ 蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト……PC(Steam)

50%オフ 蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 爪(ソウ)……PC(Steam)

30%オフ 蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)……Nintendo Switch/PC(Steam)

50%オフ ブラスターマスター ゼロ……Nintendo Switch/PC(Steam)

50%オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Nintendo Switch/PC(Steam)

50%オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Nintendo Switch/PC(Steam)

50%オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Nintendo Switch/PC(Steam)

50%オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Nintendo Switch/PC(Steam)

50%オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Nintendo Switch/PC(Steam)

60%オフ マイティガンヴォルト……Nintendo Switch/PC(Steam)

60%オフ マイティガンヴォルト バースト……Nintendo Switch/PC(Steam)

50%オフ 白き鋼鉄のX(イクス) THE OUT OF GUNVOLT……Nintendo Switch/PC(Steam)

45%オフ 白き鋼鉄のX(イクス) 2……Nintendo Switch/PC(Steam)

70%オフ ぎゃる☆がん VR……PC(Steam)

50%オフ ぎゃる☆がん 2……Nintendo Switch

50%オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Nintendo Switch

40%オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Nintendo Switch

25%オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Nintendo Switch/PC(Steam)

■各ストアリンク

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

Steamストア:https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

© INTI CREATES CO., LTD. 2022 ALL RIGHTS RESERVED.