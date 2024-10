インティ・クリエイツは10月28日、秋葉原UDXで開催される同人・インディーゲームの展示・博覧会「デジゲー博2024」に展示ブースを出展すると発表。デジゲー博の開催日は、2024年11月3日だ。

4階 UDXギャラリーのZ-09に設営されたインティ・クリエイツのブースでは、TGSで開発発表をした、2人の悪魔メイドが戦う探索型2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のプロトタイプを試遊体験可能。

試遊すると、直径56mmの特製缶バッジ2種の中から希望の1種をプレゼント。 また、直販サイト「インティ・ダイレクト」臨時出張所を併設して、新発売のファンディスクの先行販売、人気タイトルのグッズなどを販売するので、近くに住んでいる人は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

デジゲー博2024情報

日時:2024年11月3日11時~16時

会場:秋葉原UDX2階 アキバ・スクエア + 4階 UDXギャラリー

ブース番号:Z-09(4階 UDXギャラリー)

※ご来場方法は、「デジゲー博」の公式サイトをご覧ください。

https://digigame-expo.org/

■『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、2人の悪魔メイド「キリカ」と「マーシャ」の基本的なアクションを駆使し、最初に対峙する悪魔との戦いまでを体験できるプロトタイプ版。

「キリカ」と「マーシャ」を切り替えて戦う“交代”アクションや、幾つかのサブウェポンも駆使しながら、魔界を探索して最初のボスまでの道のりを探索できる体験版となっている。

遊んだ人には、直径56mmの特製缶バッジ2種の中から希望の1種をプレゼント!

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

プレイ人数:1~2人

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.