インティ・クリエイツは3月16日、“悪魔ハンター”を生業とする2人の女子高生が戦う2D横スクロールアクションゲーム『Grim Guardians: Demon Purge』(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)について、オリジナルグッズの物販を含むイベント「ハピネットゲームフェス~2023春の陣~」への出展と、生配信番組に関する情報を公開した。

本作の対応プラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)。ダウンロード版が発売済みで、パッケージ版が2023年3月23日に発売となる。価格は、パッケージ通常版が5280円/パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が3480円。

「ハピネットゲームフェス~2023春の陣~」に出展!

2023年3月25日にベルサール秋葉原 1F Hallで開催する、ゲームの流通を担うハピネットがおくる、ゲームの祭典「ハピネットゲームフェス ~2023春の陣~」に、『Grim Guardians: Demon Purge』をプレイアブル出展する。遊んだ人には、直径56mmの特製缶バッジ3種の中から希望の1種をプレゼント!

また、『Grim Guardians: Demon Purge』のグッズの物販もあるので、近くに住んでいる人は来場してみてはいかがだろうか。

※展示される体験版は、「城門前~エントランス」と「オペラホール」の2つのステージがセレクトできます。

【イベント情報】

会場:ベルサール秋葉原 1F Hall、EVENTSPACE

日時:2023年3月25日 11時~18時

公式サイト:https://happinet-gamefes.com/

オリジナルグッズがてんこもりの物販情報

「ハピネットゲームフェス ~2023春の陣~」の物販ブースでは、 『Grim Guardians: Demon Purge』のオリジナルグッズを多数新発売。近県に住んでいる人も、来場してみよう。

【新製品①】

製品名:「Grim Guardians: Demon Purge」パーカー

サイズ:M/L/XL/XXL

カラー:パープル

印刷方式:シルクスクリーンプリント

価格:6200円 ※イベント販売価格です。

【新製品②】

製品名:「Grim Guardians: Demon Purge」Tシャツ

サイズ:M/L/XL

カラー:ブラック

印刷方式:フルカラーインクジェット転写プリント

価格:3100円 ※イベント販売価格です。

【新製品③】

製品名:「Grim Guardians: Demon Purge」複層式アクリルスタンド

サイズ:高さ12.8cm×幅8.9cm×奥行7.9cm

素材:アクリル

価格:3300円 ※イベント販売価格です。

※差し込み穴を共通化しているので、ソロで立たせたり、背景を外して横並びにしたりなど、組み替えて楽しむこともできます。

情報配信番組第5回を実施決定!

本作の情報発信番組第5回を、パッケージ版発売前夜の2023年3月22日に配信する。番組では、レギュラーの上間江望さん(神園しのぶ役)と橋本ちなみさん(神園真夜役)が、『Grim Guardians: Demon Purge』の最新情報やイベント情報など盛りだくさんの内容でお届け予定。

出演声優陣による応援コメントビデオもさらに大放出するので、チェックしてみてはいかがだろうか。

【番組情報】

番組名:Grim Guardians: デーモンチャンネル #5

日時:2023年3月22日20時~

出演:上間江望さん(ブライトイデア)/橋本ちなみさん(ヴィムス)

YouTube Live:https://youtube.com/live/7rPPQ2AElFc

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340615686

【ゲーム情報】

タイトル:Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ発売。

発売日:

パッケージ版:2023年3月23日

ダウンロード版:配信中(2023年2月23日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:3480円

CERO:D(17才以上対象)

パッケージ限定版同梱物

①『Grim Guardians: Demon Purge』フルカラー設定資料集

②『Grim Guardians: Demon Purge』サウンドトラックCD(1枚組)

③“姉妹チェンジ!”アクリルキーホルダー

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.