インティ・クリエイツは9月25日、新作タイトル『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』プロジェクトの立ち上げを発表した。

本タイトルは、2人の悪魔メイドが戦う探索型2D横スクロールアクションゲーム。前作『グリム・ガーディアンズ デーモンパージ』で好評だったアクション性はそのままに、探索と収集のアソビをボリュームアップし、ステージクリア型から探索型へと、つまり“メトロイドヴァニア”へと拡張した完全新作になる。

舞台はひとつの城から魔界全土へと移り、主人公は悪魔でメイドの姉妹「キリカ」と「マーシャ」へ。プレイヤーは性能の異なる2人のキャラクターを使い分けながら、魔界を探索して武器を強化し、魔界を統べるボス悪魔たちを倒し、お仕えする「魔王マクシム」様の復権を目指す。

また、本作はオンラインマルチプレイでの2人同時プレイにも対応しており、全国の姉妹とCOOP探索が可能だ。インティ・クリエイツが総力を挙げて鋭意制作中の“本格”探索型2D横スクロールアクションの続報に期待しよう。

今作の主人公

遠距離攻撃の得意な姉「キリカ」と、近接攻撃が得意な妹「マーシャ」を適切に使い分け、敵魔王たちが統べる魔界を探索しよう。

キリカ

悪魔でメイドの姉妹の姉のキリカは魔王さまに仕えるクールな遠距離アタッカー。銃を自在に作り出し、安全な位置から戦うことが可能だ。

マーシャ

妹のマーシャはさまざまな効果の鞭を使いこなし近距離をカバー!

TOKYO GAME SHOWで映像出展!

2024年9月26日~29日の4日間、幕張メッセで開催する「TOKYO GAME SHOW 2024」のインティ・クリエイツの展示ブース(ホール8-S02)にて、新規タイトル『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』を映像出展する。

本作のメインビジュアルを掲示するとともに、ウェブ公開版とはバージョンの違う紹介映像が展示されるので、当日はインティ・クリエイツのブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索型2D横スクロールアクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

プレイ人数:1~2人

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.