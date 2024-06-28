インティ・クリエイツは6月28日、ニンテンドーeショップとSteamストアで配信中のダウンロードタイトルを最大60％オフ（VR作品除く）で購入できる「サマーセール」を開催中だと発表。
対象タイトルは、以下のリストを確認してほしい。
■セール期間
ニンテンドーeショップ：2024年6月28日～7月11日23時59分
Steamストア：2024年6月28日～7月12日1時59分
■対象タイトル
【50％オフ】 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch
【60％オフ】 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
【60％オフ】 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
【50％オフ】 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】 ブラスターマスター ゼロ……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】 ブラスターマスター ゼロ2……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】 ブラスターマスター ゼロ3……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】 Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PC（Steam）
【60％オフ】 Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】 ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PC（Steam）
【75％オフ】 ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
【55％オフ】 ぎゃる☆がん 2……Switch
【60％オフ】 ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
【60％オフ】 ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch
【45％オフ】 グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PC（Steam）
【30％オフ】 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PC（Steam）
【25％オフ】 GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PC（Steam）
【20％オフ】 ロロパズミクス……Switch／PC（Steam）
■各ストアリンク
ニンテンドーeショップ：https://www.nintendo.com/jp/software/campaign/index.html?sfq=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
Steamストア：https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
©PROJECT YOHANE ©INTI CREATES CO., LTD. ©HAPPINET
ASCII.jpの最新情報を購読しよう