ハンズフリーでリアルタイム翻訳を実行、製造・物流現場向けに翻訳グラス提供開始

株式会社ムクイルは5月18日に、製造・物流現場向け翻訳グラスの提供を開始した。音声だけで操作可能なため両手を使ったまま作業を止めることなく、外国人スタッフとのコミュニケーションをサポートするという。

同社によると、製造業や物流業界では外国人スタッフの採用が進み、多国籍・多言語のチームによる現場運営が増えており、現場でコミュニケーションの課題が生まれているという。例えば、口頭での作業指示が正確に伝わらずに手順ミスや手戻りが発生したり、安全教育に通常の何倍もの時間がかかったりしてしまうとのこと。スマートフォンの翻訳アプリを使うこともできるが、翻訳のたびに作業の手を止めるなどして効率が落ちてしまうそうだ。

同サービスは現場で使えることを優先して設計し、スマートグラスの形状を生かして作業を止めず、安全を損なわず、言葉の壁を越えるための特徴を備えているとのこと。

音声コマンドによる起動とハンズフリー操作に対応。手を止めることなく、すべての機能を利用できるとのこと。スマートフォンを取り出す手間や画面をタップする動作が不要で、必要なコミュニケーションをその場で完結させられるとしている。

リアルタイム多言語翻訳で、相手が話した言葉を即座に認識・翻訳し、視野内にテキストで表示する。翻訳を待つ時間的ロスが少なく、会話のテンポを保ったまま意思疎通が可能とのこと。情報を表示する際は、必要な情報だけを視野の妨げにならないように最小限に表示する設計。周囲の状況把握や機械・車両への注意を維持しながら、情報を受け取れるとしている。「画面を見るために立ち止まる」という行動をなくすことで、現場の安全性向上にもつながるという。

翻訳では製造・物流特有の専門用語や作業指示に対応し、「ピッキング」「段取り替え」「不良品フラグ」といった現場固有の言葉も翻訳し伝達する。新人スタッフへの業務説明から安全教育、日々の作業指示まで、現場で求められる伝達シーンでの精度を高めるとしている。

製造業や物流業だけでなく、倉庫業や建設業、介護・医療など、「言葉の壁が現場リスクになる」ような多様なシーンでの活用が見込まれるとしている。