なぜ6年間、犬版が出なかったのか。飼猫6万匹のデータ所有企業が満を持して出した“犬用”「うちの子」の首輪
猫向けデバイス「Catlog」のデータ基盤を武器に、ドッグヘルスケア市場へ
1 2
猫向けヘルスケアデバイス「Catlog（キャトログ）」で知られる株式会社RABOが、この春、満を持して犬向けプロダクト「Pawlinq（パウリンク）」をリリースした。
Catlogは、首輪型デバイスで猫の行動や体調を24時間365日センシングし、アプリ上で可視化するプロダクトだ。累計6万匹以上が利用し、蓄積データは160億件を超える。ストレスを数値化する「ストレススコア」や獣医師監修のAI相談機能、オンライン診療との連携、さらには個体別に最適化した乳酸菌サプリメントの開発まで、単なるガジェットを超えた展開を見せてきた。
だが今回のPawlinqは、その延長線上にあるようで、設計思想そのものが異なるという。株式会社RABO代表取締役社長の伊豫愉芸子氏に、Pawlinq開発の経緯と今後の展望を聞いた。
「Catlogがあったから異変に早く気づけた」6年間で積み重なった手応え
Catlogは、食事、水飲み、運動、睡眠などの日常データを継続的に取得し、異変の兆候を捉える。
2025年6月には猫のストレスを数値化する「ストレススコア」をリリース。さらに、獣医師監修のAI相談機能、オンライン診療との連携、ストレスケアを目的としたパーソナライズ乳酸菌サプリメントの展開、除菌ブランド「JAMES MARTIN」とのコラボによる猫をはじめとするペットにやさしいノンアルコール消臭除菌剤「JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）」販売など、そのビジネスは周辺領域へと広がっている。
こうした展開の根幹にあるのが、日々蓄積される膨大なデータだ。Catlogは、単なるIoT首輪にとどまらず、データを基盤にヘルスケアへと拡張していくモデルへと進化してきた。
「『Catlogがあったから（病気に）早く気づけました』という声を多くいただいています。命に関わる気づきにつながったというお話もあります」
Catlogは医療機器ではないため診断はできない。しかし日常の揺らぎを捉えることで、疾病の可能性を察知することはできる。この6年間で「継続してきたデータは命を守る」という手応えが積み重なってきた。
猫版の延長では届かない。犬と飼い主の関係性から再設計
Catlogのリリース当初から「犬版はないのか」という声は絶えなかった。にもかかわらず、RABOは6年間、猫に特化し続けた。
猫はほぼ家の中で生活し、ある種、独立した存在だ。飼い主は外から見守る感覚に近い。だからCatlogは、日々の変化を淡々と積み上げる「ログ」を中心に据えた設計になっている。
一方、犬は飼い主と一緒に行動し、散歩に行き、社会と接する。社会性を学ぶために幼稚園に通う犬もいるほどだ。飼い主の多くは、犬を“我が子”のような存在として捉えている。
伊豫氏は、犬の飼い主の心理をこう言語化する。
「ワンちゃんの飼い主さんは我が子同様に“自分が一番この子をわかっている”という感覚が強い。でも、実際は全部を定量的に把握できているわけではありません。言葉を話さない以上、体調の変化を完全に把握するのは不可能です。だからこそ、定性的な愛情を、定量的なデータで補完する必要があります」
この前提を無視して、猫版の延長として犬版を出すわけにはいかなかった。犬でもログは取れる。けれど、Pawlinqが目指したのは「ログを見せること」そのものではない。むしろ、ログは手段であり、中心に置くべきなのは、飼い主が抱く「もっとこの子のことを知りたい」という感情だ。
その感情と現実のギャップをどうUI/UXに落とし込むか。RABOはその問いに向き合うために、時間をかけた。
「誰と散歩したか」まで記録する理由
アプリを開くと、画面にまず表示されるのは「うちの子」の姿だ。Catlogではアイコンのアニメーションで行動が示されるが、Pawlinqでは犬の写真が全面に表示される。
さらに、散歩時には“誰と一緒だったか”も表示される。パパだったのか、ママだったのか。
「ワンちゃんの場合、飼い主さんとの“ニコイチ”の関係がとても大事なんです。誰と一緒にいるかで行動が大きく変わりますから」
この発想は機能設計にも直結している。
1つ目は、「吠える」のセンシングだ。猫では重要でなかった“声”が、犬にとっては重要なコミュニケーション手段となる。うれしいとき、不安なとき、体調が優れないとき――犬は声で伝える。その小さな変化を拾い上げることが、言葉を持たない家族のサインを受け取ることにつながる。
2つ目は、散歩の可視化だ。スマートフォンと連携し、歩いたルートや歩行状態、体温の変化などを記録する。今日はいつもよりゆっくりだったか、息が上がっていなかったか。散歩後のレポートで「いつもと同じ」を確認できること自体が、安心につながる。
3つ目は、留守番の状態把握だ。犬は猫よりも留守番が苦手なケースが多いと言われる。吠え続けていないか、不安で落ち着かず動き回っていないか。留守番の質を数値で可視化することで、飼い主の不安は和らぐ。
【可愛いうちの子には、ちゃんと似合うものをつけたい（次ページ）】
1 2
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります