Apple Watchを着けている友人をうらやましく思っていたAndroidユーザーは多いはずです。とは言え、スマートウォッチのためにスマホをiPhoneにしたくもない。でも先日発売された「Google Pixel Watch 5」を使い始めて、その気持ちはなくなりました。決め手は決済機能です。

このスマートウォッチはFeliCa（おサイフケータイ）に対応し、Googleウォレットに登録すればSuicaやPASMO、QUICPay、iDが手首だけで使えます。改札もレジも、スマートフォンを取り出さずに通れるようになりました。

グーグル製のAIも、健康管理もそろっているので、Androidスマホを使っているなら、スマートウォッチはこれで決まりだろ！ というのが今の素直な気持ちです。

Pixel Watch 5は41mmと45mmの2サイズがあり、それぞれBluetooth/Wi-Fiモデルと、ウォッチ単体で通信できるLTEモデルが選べます。価格は6万2800円から、最上位のLTE・45mmで8万4800円です。

丸型のディスプレーは最大3000ニトなので、真夏の屋外でも文字がしっかり読めます。CPUはSnapdragon W5 Gen 2 Acceleratedで、前モデルよりメモリーが50％増え、処理速度は20％速くなりました。ほかに、5気圧防水とIP68の防水防塵にも対応しています。