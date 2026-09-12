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グーグル「Pixel Watch 5」
AndroidユーザーならPixel Watchを選べ！ 決済もヘルスケアもAIも全力で使えるスマートウォッチを試してみた
2026年09月12日 22時00分更新
Apple Watchを着けている友人をうらやましく思っていたAndroidユーザーは多いはずです。とは言え、スマートウォッチのためにスマホをiPhoneにしたくもない。でも先日発売された「Google Pixel Watch 5」を使い始めて、その気持ちはなくなりました。決め手は決済機能です。
このスマートウォッチはFeliCa（おサイフケータイ）に対応し、Googleウォレットに登録すればSuicaやPASMO、QUICPay、iDが手首だけで使えます。改札もレジも、スマートフォンを取り出さずに通れるようになりました。
グーグル製のAIも、健康管理もそろっているので、Androidスマホを使っているなら、スマートウォッチはこれで決まりだろ！ というのが今の素直な気持ちです。
Pixel Watch 5は41mmと45mmの2サイズがあり、それぞれBluetooth/Wi-Fiモデルと、ウォッチ単体で通信できるLTEモデルが選べます。価格は6万2800円から、最上位のLTE・45mmで8万4800円です。
丸型のディスプレーは最大3000ニトなので、真夏の屋外でも文字がしっかり読めます。CPUはSnapdragon W5 Gen 2 Acceleratedで、前モデルよりメモリーが50％増え、処理速度は20％速くなりました。ほかに、5気圧防水とIP68の防水防塵にも対応しています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）手首を上げて話しかけるだけでAIが動く
2）走った道がきれいな線で残るGPS
3）AIコーチが付き、秋には健康機能がもう一段増える
購入時に確認したい2つポイント
1）電池は「二泊」までは安心できない
2）見た目の変化は小さく、iPhoneでは使えない
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