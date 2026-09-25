「スマートウォッチに興味はあるけれど、1～2日しか充電が持たないものに数万円も出すのはちょっと……」と感じている人は多いのではないでしょうか。そんな人にはシャオミの「Xiaomi Smart Band 11 Active」をオススメします。

価格はなんと3980円。食品も日用品も値上がりが続くいま、約4000円と一時期のお米より安い値段で心拍数や睡眠の記録、スマホの通知確認までこなしてくれるのは、偉すぎると思います。実際に使ってみても「安いからこの程度か」となる場面はほとんどありません。

今回は、初めてのスマートウォッチにもピッタリなこの1台を、良いところと気になるところの両方から紹介します。

Xiaomi Smart Band 11 Activeは、手首に着けるバンド型のスマートウォッチです。画面は1.47型のカラー液晶で、本体の重さはバンドを除いて18g。バッテリーは最大21日間持ち、防水性能は5ATM（水深50m相当の水圧に耐えられる性能）です。

心拍数、血中酸素、睡眠、ストレスを記録でき、スポーツモードは50種類に対応。基本的にはスマホの専用アプリ「Mi Fitness」と連携して使います。