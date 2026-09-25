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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第238回

シャオミ「Xiaomi Smart Band 11 Active」

4000円以下、とにかく安い！ 安すぎるスマートウォッチがむっちゃ使えた！

2026年09月25日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／ヤマ　編集●ASCII

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シャオミ「Xiaomi Smart Band 11 Active」

　「スマートウォッチに興味はあるけれど、1～2日しか充電が持たないものに数万円も出すのはちょっと……」と感じている人は多いのではないでしょうか。そんな人にはシャオミの「Xiaomi Smart Band 11 Active」をオススメします。

　価格はなんと3980円。食品も日用品も値上がりが続くいま、約4000円と一時期のお米より安い値段で心拍数や睡眠の記録、スマホの通知確認までこなしてくれるのは、偉すぎると思います。実際に使ってみても「安いからこの程度か」となる場面はほとんどありません。

　今回は、初めてのスマートウォッチにもピッタリなこの1台を、良いところと気になるところの両方から紹介します。

次ページ：安くていろいろ計測できる
スマートウォッチの理想型

スマホと連携して自分のカラダの状況がわかります

　Xiaomi Smart Band 11 Activeは、手首に着けるバンド型のスマートウォッチです。画面は1.47型のカラー液晶で、本体の重さはバンドを除いて18g。バッテリーは最大21日間持ち、防水性能は5ATM（水深50m相当の水圧に耐えられる性能）です。

　心拍数、血中酸素、睡眠、ストレスを記録でき、スポーツモードは50種類に対応。基本的にはスマホの専用アプリ「Mi Fitness」と連携して使います。

【目次】この記事で書かれていること：

Xiaomi Smart Band 11 Activeを使うメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）4000円を切るとは思えない質感と、18gの軽さ
2）なめらかな画面に最大21日間のバッテリー
3）ストレスや体の変化に気づくきっかけになる

購入時に確認したい2つポイント
1）GPSやキャッシュレス決済には対応していない
2）ストレスや体の変化に気づくきっかけになる

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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シャオミ「Xiaomi Smart Band 11 Active」

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