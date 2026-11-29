グーグルのスマートウォッチ「Pixel Watch 5」はGemini連携が便利！ 賢くなったAI機能を総チェック
2026年11月29日 12時00分更新
注目度の高いスマートウォッチをじっくり使い込み、連続レビューする本連載。前回に続いて、「Google Pixel Watch 5」の2回目の今回は、本製品の大きな特徴であるAI機能に焦点を当てました。
Pixel Watchは、前世代のPixel Watch 4からグーグル独自のAIアシスタント「Gemini」に対応しました。Pixel Watch 5では、プロセッサー、RAMなどの基本性能の向上により、さらに使い勝手が向上しています。
「先回りアシスト」で、Geminiの使い勝手が向上
Geminiは、「OK Google」と話しかけたり、Geminiのアイコンをタップしたり、サイドボタンを長押ししたりといった操作で起動可能。前モデルから引き続き、手首を上げて口に近づけるだけでも起動できます。大きな声を出せない状況でも、ハンズフリーで小さな声で知りたいことを調べられるわけです。
5で新たに追加されたのが「先回りアシスト」。現時点ではPixel 11シリーズと接続している場合にのみ使える機能で、たとえば、受信したメッセージに日時や店名などが含まれていた場合、カレンダーやマップを参照するように提案してくれます。
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