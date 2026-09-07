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CASIO「F-B100W-1AJF」

これで十分！チプカシが超絶進化でスマートウォッチいらないだろ！カシオ『F-B100W-1AJF』実機レビュー

2026年09月07日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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CASIO「F-B100W-1AJF」

　お手頃価格でありながら、そのレトロでミニマルなデザインが若者を中心にファッションアイテムとして確固たる地位を築いている、CASIOのチプカシです。

　でも、デジタル時計としての基本機能は持っているものの、あくまで時計単体で完結する機能にとどまり、現代的な利便性という意味で物足りなさを感じていた方もいるのではないでしょうか。

　そんな定番シリーズに、ついに待望の「スマホ連携」機能が搭載されました！

　上位ブランドではお馴染みとなっていた専用アプリとの連携機能が、ついにこの価格帯のモデルにも降りてきたのです。

　スマートウォッチは便利ですが、「正直、通知が多すぎて疲れる」「結局、使っている機能はごく一部だけ」という声も少なくありません。そんな多機能を持て余し気味の人にこそ、この新作を声を大にしておすすめしたいのです。

次ページ：時刻ズレなし！ スマホ連携最大のメリット

長年愛されてきた「チプカシ」にBluetooth通信がつきました

　今回レビューするのは、CASIOから登場した「F-B100W-1AJF」です。

　長年愛されてきた「チプカシ」ことスタンダードシリーズのクラシカルな八角形フォルムはそのままに、Bluetooth通信によるモバイルリンク機能と歩数計測機能を搭載した画期的なモデル。

　日常に溶け込む親しみやすいルックスと、現代のライフスタイルに寄り添う便利な機能が融合したスタンダードウォッチです。

【目次】この記事で書かれていること：

「F-B100W-1AJF」を使うメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）Bluetooth連携で弱点克服！電波時計並みの正確な時刻表示
2）チプカシの枠を超えた！歩数計内蔵でさりげなく健康管理
3）見失ったスマホを音で探せる便利機能と、驚異の超軽量ボディ

購入時に確認したい2つのポイント
1）アンバーLEDライトのレトロな雰囲気とデジタル液晶表示の個性
2）環境配慮素材のバンドと、ワンランク上の選択肢

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬【3分で要約】CASIO「F-B100W-1AJF」動画解説

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