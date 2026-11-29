『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

日本は災害の多い国です。

少し考えただけでも、近年の大規模な水害や地震がいくつか思い浮かびますよね。災害そのものの発生がなくなれば良いのですが、これだけは自然のもの。我々にできることと言えば、日頃から災害を想定して、十分な備えをしておく、ということになります。

私も緊急時を想定して、保存食や飲料の備蓄や、ライト、調理器具、救護キットといった最低限の防災用品は自宅に備えています。

ただ、個人的に長年の悩みだったのが電源関連。現代人の生活は電気がないと成り立たないと言っても過言ではありませんが、いつ起こるか分からない災害のために、場所を取る大きな非常用電源を常に自宅に置いておくのは、うーん、ちょっとどうか。

置き場所の問題もさることながら、「いずれ必要になるかもしれないが、今すぐ必要なわけではない」という性質の商品にしては、出費も大きくなりがちです。そうした理由から、なかなか購入に踏み切れずにいたのが正直なところです。

そう考え続けること、はや数年。幸いにも、私は大きな災害に見舞われることなく、「非常用電源があって助かった」といったシーンにも遭遇していません。でも、災害はいつ起こるか分かりませんから、備えておいて悪いことはないはずです。いかがでしょう？ 私と似たような悩みをお持ちの方、けっこういらっしゃると思うのですが。

そんなありがちな悩みにピッタリ（？）とフィットする、“普段使いもできる”ポータブル電源が登場したんです。

どう普段使いができるかって、この製品、防災時には非常用電源として使え、普段はモバイルバッテリーとしても活用できるという製品なんです！

JVCケンウッドの「BN-RL410」は、日常使いと防災備蓄を両立させた新発想のポータブル電源です。約385Whの本体に、着脱して単体で持ち歩ける4000mAhのモバイルバッテリー「BH-U4」を2個搭載。

長寿命なリン酸鉄系リチウムイオン電池を採用し、コンセントに繋ぎっぱなしにできる常時接続にも対応しています。国内メーカーならではのわかりやすい日本語表記と安全設計も、安心感があります。