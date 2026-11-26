



XREALは「Android XR」を搭載したARグラス「XREAL AURA」を11月27日に発売する。本製品は、調光可能なレンズの手前にプリズムを組み合わせたディスプレーを配置したARグラスだ。

視界を完全に覆うMeta QuestシリーズやApple Vision Proなどとは異なり、没入感という点では及ばないものの、現実空間を肉眼で直接見られるため、カメラやディスプレーの解像度、映像表示の遅延に左右されないうえ、装着時の負担が小さいというメリットがある。製品の構造は異なるものの、現実空間にコンピュータグラフィックスを重ね合わせるという基本コンセプトは共通している。

筆者自身は2025年の製品発表時点から本製品に注目しており、ファウンダーエディションを予約購入。11月27日の発売に先駆けて、約1週間にわたり日常的に使用してきた。そこで今回は、XREAL AURAで具体的にどのような体験が得られるのか、そして実際に使用してよかった点、改善が必要だと感じた点について、実機レビューをお届けしていこう。

ソニー製OLED搭載の光学式シースルーグラスと

スナドラ内蔵のコンピュートパック





XREAL AURAは光学式シースルーグラスとコンピュートパックで構成された製品だ。

光学式シースルーグラスは、基本構造としては従来のXREALのARグラスとほぼ同じだ。チップにはX1S空間コプロセッサーを搭載。ディスプレーには、対角70°の視野角（FOV）を実現した光学系「X Prism」と、ソニー製Micro-OLEDを組み合わせている。OLEDは片眼あたり1920×1200ドット、最大リフレッシュレート120Hz、最大輝度1050ニト、32PPD、sRGB 100%、ΔE < 3、個別にキャリブレーション済みだ。

中央には写真、動画撮影用のプライバシーLEDインジケーター付き高解像度カメラ、左右には外向きのトラッキングカメラが1基ずつ搭載されている。前者はGeminiによるリアルタイムの画像認識にも使われ、後者は6DoFの空間アンカーやハンドトラッキングに利用される。

オーディオ機能としては、Sound by Bose EQチューニングが施されたステレオスピーカーを搭載し、Android XRによる空間オーディオに対応。また、音声入力用に4マイクアレイが内蔵されている。

光学式シースルーグラスは異なる瞳孔間距離に対応するため、60～66mmをカバーするMサイズと、66～72mmをカバーするLサイズの2種類が用意されている。公称重量は95gだ。

コンピュートパックは、プロセッサーに最大48TOPSのAI処理能力を備えているとされる「Snapdragon Reality Eliteプラットフォーム」を採用。OSにはAndroid 14ベースのAndroid XRが採用されている。メモリーとストレージの構成は12GB＋256GB版と16GB＋512GB版の2種類を用意。ストレージの規格はUFS 4.0だ。

このコンピュートパックには、指紋認証センサー一体型の電源ボタンと音量ボタン、そしてタッチパッドが搭載されている。また、インターフェースとしては、XREAL AURAグラスを接続するためのグラスポートと、充電や映像入力に利用するための充電/DP入力端子が用意されている（どちらもType-C形状）。

通信機能としてはWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。Bluetooth経由でキーボード、マウス、ゲームコントローラーなどを接続可能だ。また、位置情報の取得にはGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、Wi-Fiなどを利用できる。

コンピュートパックのサイズはおおむねスマホと同程度（実測149×73×13mm）で、公称重量は265g。バッテリーは4455mAh（34.84Wh）を内蔵している。

瞳孔間距離、メモリーとストレージの容量の組み合わせにより、下記の4モデルが用意されている。瞳孔間距離の違いは、ARグラス装着時の映像の鮮明さを大きく左右するので、自身の瞳孔間距離を計測した上で妥協せず選ぶことを強くお勧めする。

●Mサイズ（60～66mm）

・メモリー12GB＋ストレージ256GB：19万9900円（キャンペーン終了後22万9800円）

・メモリー16GB＋ストレージ512GB：23万9900円（キャンペーン終了後26万9800円）

●Lサイズ（66～72mm）

・メモリー12GB＋ストレージ256GB：19万9900円（キャンペーン終了後22万9800円）

・メモリー16GB＋ストレージ512GB：23万9900円（キャンペーン終了後26万9800円）

なお、XREAL AURA、Meta VR Glasses、Apple Vision Pro（M5）の主要スペックを下表にまとめた。各製品のスペックの違いについては、こちらを参考にしてほしい。

ハンドジェスチャーと音声で操作

動画鑑賞から原稿執筆まで活用





筆者は約1週間、主に自宅でXREAL AURAを使用してきた。基本的には座った状態で周囲に複数のアプリのウインドーを配置して利用していたが、クルマの助手席や、短時間ではあるが屋外でも試用してみた。

用途として多かったのは動画鑑賞だ。「Amazon Prime Video」はアプリで、「Netflix」はGoogle Playストアにアプリが表示されなかったので「Chrome」経由で視聴した。また、「Kindle」でコミックを読んだり、Bluetooth接続のゲームコントローラーで「原神」をプレイもしてみた。

筆者はこれまで「XREAL One」を愛用してきたが、スマホに接続した際には基本的にスマホ側で操作する必要があった。それに対してXREAL AURAでは、ジェスチャーや音声でほとんどの操作を完結できる。この違いは非常に大きい。

ジェスチャー操作では親指と人差し指を合わせるピンチ操作を多用する。ウインドーの移動用のバーをつまめば位置を、四隅をつまめばサイズを変更できる。ウェブページのスクロールなども可能だ。

Geminiによる音声操作も便利だ。右テンプル上部のホームボタンを長押しするか、「OK Google」と話しかければGeminiを呼び出せる。

アプリの起動や終了、検索はもちろん、「画面を整列して」と指示すれば、複数のウインドーを整列させることも可能だ。音声コマンドは屋外では使いにくいかもしれないが、自宅など声を出せる環境では積極的に活用したい。

また、Gemini Liveの「表示の共有」を選択すれば、グラス前面のカメラで捉えた映像について質問できる。ただし、Gemini Liveを終了するたびに共有が解除されるので、次回起動時には再びアイコンを選択する必要がある。

プライバシーに配慮した仕様なのかもしれないが、「Ray-Ban Meta」のように音声だけで目の前にあるものについて質問できるほうがやはり便利だと思う。

今回、筆者が積極的に試してみたかったのが原稿執筆だ。最初は普段から使い慣れている「Microsoft Word」を利用してみたが、「Google ドキュメント」に切り替えた。

というのも標準でインストールされている日本語入力ソフト「Gboard」では、物理キーボード接続時にはCtrl＋U/I/O/Pなどによりひらがな、カタカナ、半角、英字への変換が可能なのだが、WordではCtrl＋Iでは入力モードがイタリックに変わり、Ctrl＋Oではファイルメニューが開いてしまうためだ。

また、筆者の環境では物理キーボードが標準で英語配列として認識されたので、今回Keychronのワイヤレスキーボード「Keychron B1 Pro」の英語配列モデルを購入した。思いのほか使い勝手がよかったので、現在はWindows PCでも利用している。ちなみに本稿もこのキーボードでいままさに執筆中だ。

ワープロソフトの周囲にChromeやChatGPTなどのウインドーを配置すれば、情報収集しながら原稿を執筆できる。XREAL AURA単体でも想像していた以上に多くの作業をこなせるというのが、実際に使ってみての率直な感想だ。

ハードの完成度は高いがソフトウェアには改善の余地あり

バッテリーは8時間以上持つ





XREAL AURAの大きなメリットは装着感の軽さと携帯性だ。Meta QuestシリーズやApple Vision Proなどは長時間装着していると閉塞感があるし、室内環境によってはレンズが曇ることもある。

その点、サングラス型のXREAL AURAでは閉塞感がなく、今回の試用ではレンズの曇りも気にならなかった。柔らかい枕であれば横向きに寝転がった状態でも比較的違和感なく利用できる。

ディスプレーの対角70°という視野角については、狭いと感じる方も多いだろう。しかし筆者自身は、実際に使ってみたらその狭さはそれほど気にならなかった。人間の視界に入っている範囲と、実際に集中して見ている範囲は異なる。周囲に配置したウインドーを顔の向きを変えながら見るという使い方では、絶妙な視野角の設定だと筆者は感じた。映像の精細さ、発色、明るさについても、ウェブページや映画、コミックなどを見ている限り不満はなかった。

ただし、調光レンズは透過率を最も高く設定しても、薄いサングラス程度の暗さが残る。たとえばリビングのテレビを見ながらコミックを読んだり、Xのタイムラインをチェックしたりする際には、もう少し現実空間が明るく見えてほしい。技術的に実現可能かどうかはわからないが、より透明に近い状態に設定できることを期待したい。

ステレオスピーカーの音質もARグラスとしては十分なレベルであり、映画やミュージックビデオを鑑賞していて不満はなかった。ただし、音漏れは結構盛大にする。室内で1～1.5mほど離れた位置にいる家族にも、なにを聞いているのか明確にわかる程度だ（INMU KINGを観ているがバレた）。電車内などではイヤホンを併用すべきだろう。

パフォーマンスについても、今回ここまで試した用途ではまったく不満はなかった。Snapdragon Reality EliteとX1S空間コプロセッサーの組み合わせにより、非常にスムーズな操作感を実現している。

一方、ハンドトラッキングについては下方向の認識範囲が狭く、正面を向いたまま腰のあたりでジェスチャー操作することは不可能だ。また、アイトラッキングに対応していないため、小さなボタンなどを選択する際に、ピンチ操作でポインターの位置がずれてしまうことがある。これらの点ではMeta VR GlassesやApple Vision Proなどのほうが圧倒的に使いやすい。

ソフトウェアキーボードについても、ピンチ操作でIDやパスワードを誤入力することがあった。空間に表示されたキーボードを指先で直接押すような入力方法にも対応してほしいところだ。

コンピュートパックの発熱についても注意が必要だ。ズボンのポケットに入れたまま使用していると、温度上昇に関する警告メッセージが表示された。一方、11月の室内環境ではテーブルや座布団の上に置いて使用している限り、それほど発熱は気にならなかった。コンピュートパックの通気口を塞がずに使用することが、本製品を使いこなす上では重要だ。同梱のストラップやクリップも積極的に活用したい。

バッテリー駆動時間についてはさらに検証する必要があるが、通常利用時には想像していたほどバッテリーの減りは早くなかった。「Prime Video」アプリで約1時間連続して動画を視聴した際には、バッテリー残量は100％から88％に減少した。

単純計算では、バッテリー残量が0％になるまで約8時間20分動作する可能性がある。ただし、処理負荷の高いゲームを連続プレイした際には、当然バッテリー駆動時間は短くなるはずだ。

さて、本製品の大きな強みであると同時に、現時点での弱点でもあるのがAndroid XRだ。Androidアプリを利用できるメリットは大きいが、すべてが正常に動作するわけではない。筆者の環境では「Facebook」や「Messenger」を正常に利用できなかった。

一方、「Facebook Lite」は正常に動作している。Chrome経由でFacebook、Messenger、Netflixなどを利用できるので、代替手段があるケースは多い。ちなみに「DMM動画プレイヤー」と「DMMブックス」は動作したが、「DMM VR動画プレイヤー」では動画を再生できなかった。合同会社DMM.comにおかれましては、早急にご対応いただきたい。

また、音声入力アプリの「Aqua Voice」はインストールできたが、音声入力を開始するための青いボタンが表示されなかった。「他のアプリの上に重ねて表示できるようにする」を許可しようとしても、「This setting is not currently supported on this device.」（この設定は現在このデバイスではサポートされていません）と表示され、許可できなかった。こちらも早急な対応を切実に望んでいる。

ウインドー表示にも改善してほしい点がある。「X」など、スマホの縦画面でしか利用できず、タブレットのような横長のウインドーに変更できないアプリがあった。また、Google Playストアを起動すると、それまで表示していたほかのアプリのウインドーが見えなくなってしまう。動画を鑑賞しながらアプリを探したり、インストールしたりできないのは不便だ。

アプリランチャーなども含め、ソフトウェアの細かな使い勝手には改善すべき点が多い。また、Android XRは現時点ではAndroid 14をベースとしているが、最新のAndroidで追加された機能も利用したいので、早期のOSアップグレードにも期待したい。

脱ノートPCを試してみたい人には

とても魅力的なデバイスである





XREAL AURAはキャンペーン価格でも19万9900円からと、一般的には高価なデバイスだと思う。ノートPCの画面を大きく表示したい、スマホの映像コンテンツを大画面で鑑賞したいというだけであれば、より安価なディスプレーグラスで十分だ。

ただし、筆者個人としては決して高いとは思っていない。30万円以上するハイエンドスマホに買い替えるよりも、約20万円でこれまでとは異なる体験を得られるデバイスを購入するほうが魅力的に感じられるからだ。ここ4～5年、スマホのユーザー体験自体はほとんど変わっていない。そろそろウェアラブルデバイスによって、情報端末そのものが大きく進化してほしいと筆者は考えている。

今回、物理キーボードを接続して原稿を執筆してみたことで、XREAL AURAだけでも普段の仕事の多くをカバーできると感じた。また、ChatGPTなどのAIサービスを積極的に活用するのなら、必ずしも手元のデバイスに高い処理性能は必要ない。XREAL AURAとキーボード、必要であればマウス、そしてウェブアプリやAIサービスがあれば、多くの仕事をこなせると思う。

ノートPCは大げさだけど、スマホよりも快適な作業環境を構築したい。そのような新しい環境で仕事をしてみたいと考えている方にとっては、XREAL AURAは非常に魅力的なデバイスだ。

なお、XREAL AURAのいちユーザーとして、ふたつの要望がある。まずGoogleには、Android XRでの動作が保証されていないアプリについても、警告メッセージを表示した上で、ユーザーの自己責任でインストールできる仕組みを用意してほしい。動作確認されていないだけで、実際には動くアプリもたくさんあるはずだ。

もうひとつはXREALへの要望だ。グラスとコンピュートパックが分離されているという構造を生かした製品展開をぜひお願いしたい。技術的に実現可能かどうかはわからないが、ハンドトラッキングの認識範囲を拡大したグラスや、より高性能なプロセッサーを搭載したコンピュートパックを、それぞれ単体で販売してくれたらうれしい。製品一式を買い替えるのではなく、不満を感じている部分だけを新しい世代にアップグレードできるようにしてほしいのだ。

XREAL AURAは筆者にとって、本当に楽しみにしていた情報端末であり、現段階でもその期待に十分応えてくれている。XREALとGoogleによるハードウェア、ソフトウェア双方の進化に期待しつつ、今後も日常的に活用していきたいと考えている。