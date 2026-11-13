Apple Watch以外にもあるんです！ 注目スマートウォッチ特集【2026年秋】 第2回
シャープ「からだメイト Watch」
まじかよ!? 着けてるだけで摂取カロリー量がわかるスマートウォッチを1ヵ月使ってみた結果
2026年11月13日 10時00分更新
2026年8月14日に公開された記事を再掲載したものです。
スマートウォッチと言えば、歩数や心拍数、睡眠時間を記録するもの──そんなイメージを持っている人は多いはず。最近では活動量から消費カロリーを自動計算する製品も多いですが、一方で「摂取カロリー」は自分で食事内容を登録する必要があるのが普通でした。
そんな常識を覆したのが、シャープの「からだメイト Watch」です。最大の特徴は、腕に着けているだけで摂取カロリーを推定できること。これまでのように食べたものを手入力したり、写真を撮って記録することなく、自分のカロリーバランスがわかるという、画期的な機能を持つ製品です。
Apple Watchをはじめ、メジャーな他のスマートウォッチができていない機能を装備しているので、「本当にそんなことが可能なの？」「正しいデータなの？」というのが正直な印象でした。でも、約1ヵ月使い続けてみたユーザーに詳しく聞いたところ、日々の健康管理に対する考え方まで変える可能性を感じました。
シャープ「からだメイト Watch」は、着用しているだけで摂取カロリーを推定できる、画期的な機能を持つスマートウォッチです。
独自のセンシング技術を活用し、食事から数時間の体の変化を計測することで摂取カロリーを推定します。もちろん歩数や心拍数、睡眠など一般的な健康管理機能も搭載しています。
専用アプリとの連携により、消費カロリーとのバランスもわかりやすく確認でき、健康を意識した生活をサポートしてくれます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのポイント
1）手首に着けているだけで摂取カロリーがわかる。これまでになかった画期的な機能
2）デザインもUIも徹底的にシンプル
3）管理栄養士監修のアドバイスも受けられる。サブスクなしでも十分使える
購入前に確認したい2つのポイント
1）シャープ初のスマートウォッチゆえに未知数な部分も
2）価格は約6万円。決して安くない
🎬【3分で要約】からだメイト Watch動画解説
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